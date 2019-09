Jonathan Espinoza Pantoja es culpable del feminicidio de Keyra

TIJUANA.- Jonathan Espinoza Pantoja fue encontrado culpable del feminicidio de Keyra Maricela González Lavín, al celebrarse la audiencia condenatoria en la sala de Justicia de Tijuana.

El fallo se dio a casi dos años del delito, ocurrido el 18 de octubre de 2017, cuando Jonathan Espinoza pidió a Keyra González, su expareja sentimenal, que lo acompañara a realizar un trámite a la escuela del hijo de ambos.

En la avenida Televisión, en la colonia Juárez, Jonathan aceleró la marcha del automóvil en el que iban a bordo y se impactó de frente con un muro de contención.

Posteriormente descendió del vehículo y roció a Keyra con gasolina, para después prenderle fuego y ocasionarle quemaduras en el 45% de su cuerpo.

Pese a que fue internada en el hospital, Keyra falleció a causa de las lesiones un mes más tarde.

En la audiencia, Jonathan Espinoza Pantoja fue encontrado responsable del delito de feminicidio y daño en propiedad ajena, sin embargo, la sentencia se dictará el lunes 30 de septiembre, a las 10:00 horas.

De acuerdo al código penal, Jonathan podría enfrentar una sentencia de 25 a 50 años en prisión.

Conformes con el resultado

Dulce Franko, hermana de Keyra, apuntó que el fallo deja conforme a la familia porque se trató de un proceso largo, en el cual existieron dudas sobre el resultado.

“Fue muy largo el proceso, no se porque duró tanto tiempo, porque nosotros exigíamos pronta justicia y todo se detenía, lo detenían detenido los abogados de él, todo el proceso de hizo más largo”, explicó.

Si bien Jonathan enfrentará la justicia, añadió, no todo es felicidad porque se trata del padre de su sobrino.

“Estamos conformes, todos los resultados fueron a favor de la familia, no estamos felices, obviamente, porque el culpable es el papá del niño, pero estamos conformes dentro de lo que cabe porque se le va a hacer justicia a mi hermana”, manifestó.

Dulce lamentó que, pese a que todas las pruebas demostraron que Jonathan quiso asesinar a Keyra, mantenga la versión de que fue un hecho accidental.

“Sigue diciendo que fue un accidente porque no quiere que lo encuentren culpable, se siente feo que una persona que no crees que sea capaz de hacer algo así es culpable, mi hermana no lo dijo una vez, lo dijo muchísimas veces”, dijo.