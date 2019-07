Intenta escapar de hospital migrante que quiso suicidarse

El sujeto de origen hondureño que fue intervenido cuando se lesionaba a sí mismo con un cuchillo el sábado por la madrugada en la avenida Revolución, trató de escapar del Hospital General la tarde de este lunes.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua, confirmó que el sujeto fue intervenido por oficiales de la Policía Turística en la avenida Revolución, después de que trató de escapar ingresando a un bar.

“Tuvimos una situación en la calle Cuarta, esquina con avenida Revolución, en la Zona Centro, donde una persona de origen hondureño se lesionó con un arma blanca en el cuello; los policías que estaban en la avenida Revolución lo ven, van detrás de él para tratar de evitar que siga lesionándose”, explicó.

Tras abordarlo, el centroamericano fue internado en el Hospital General, al presentar lesiones en el cuello, sin embargo, escapó de su camilla el domingo por la tarde.

Fue trasladado al Hospital General y el día de ayer (domingo), desafortunadamente, la persona en bata sale del hospital; pudiera tener paranoia, un delirio de persecución y corre a la vía rápida Oriente”, añadió.

Según sus declaraciones, el sujeto es perseguido por personas que le quieren hacer daño, sin que existan indicios de que su temor tenga fundamentos.

“Es nuevamente interceptado por la policía, no es detenido porque no cometió ningún delito; solo fue resguardado y llevado nuevamente al Hospital General, dice que lo están siguiendo, es totalmente incoherente, no hay una amenaza real o cualquier situación”, apuntó.

Hasta hoy, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desconocía si el sujeto se encuentra de forma legal en México.