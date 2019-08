Incautan más mariguana líquida en BC

En Baja California se decomisaron 22 mil 790 cartuchos de mariguana líquida, también conocida como “wax”, en el periodo entre el 1 de agosto de 2018 y 30 de junio de 2019.

De acuerdo con estadísticas del sexto informe de gobierno de la administración estatal, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), agentes de la Policía Estatal Preventiva aseguraron 2 mil 790 cartuchos en dicho lapso.

Mientras que en operativos en conjunto, entre Policía Municipal, ejército y Policía Federal, se decomisaron otros 20 mil, en su mayoría en el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez.

DIFÍCIL DETECCIÓN

La mariguana líquida o “wax” ha ganado popularidad entre los jóvenes por la cercanía de Tijuana con California, que es uno de los estados con mayor producción de la sustancia en Estados Unidos.

En California, el “wax” puede adquirirse en centros conocidos como “dispensarios”, al tratarse de una droga recreativa legal en ese estado.

En el caso de Tijuana, es complicado para las autoridades detectar a las personas que consumen la droga en vía pública por la similitud que existe con un cigarro electrónico.

“Hay que recordar que el sistema es muy garantista y cuidamos el acto de molestia en esta cuestión; si la persona cometió alguna falta al bando de policía es cuando se le realiza una revisión precautoria, mientras tanto, no lo hacemos”, apuntó el director de la Policía Municipal, Mario Martínez Martínez.

La situación ha provocado que los decomisos se lleven a cabo, en su mayoría, en el aeropuerto y aduanas.

“El decomiso de este tipo de droga no ha sido muy continuo por parte de Policía Municipal, tengo entendido que el decomiso de mariguana líquida se ha dado más comúnmente por parte de la Policía Federal en el área del aeropuerto o en paquetería”, comentó.

El director de la Policía Municipal afirmó que la mariguana se ha mantenido como una de las drogas de mayor consumo en Tijuana, pero en su versión tradicional.

“La droga más común es la metanfetamina, el ‘crystal’, de ahí le sigue la mariguana, pero líquida no hemos detectado mucho”, manifestó.

DE MODA

El sicólogo especialista en tratamiento de adicciones Pedro Uriarte informó que en el último año ha atendido a más personas, en su mayoría jóvenes, por problemas de adicción a la mariguana líquida.

El auge de dicha sustancia, opinó, se debe a los efectos más potentes que tiene en el consumidor y en lo práctico que resulta usarla.

“El consumo del ‘wax’ se ha incrementado porque el porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC) es de un 98% comparado con el de un 34 que contiene la mariguana normal, está potencializado es más del 300%, lo que provoca que tenga mayor demanda para los consumidores”, manifestó.

Uriarte enfatizó que, si bien la mariguana líquida ha sido presentada como una droga que no es dañina y con beneficios para la salud, en especial en el tratamiento de algunas dolencias, también trae consigo efectos emocionales.

“En la idea de pensar que no hace daño, sobrecargan el cerebro con una cantidad muy alta y el cerebro no lo puede contener, al grado de que muchos pacientes que me ha tocado recibir llegan con sicosis, con alucinaciones auditivas, periodos sicóticos que pueden durar hasta dos semanas”, explicó.

Al igual que la mariguana tradicional, añadió, crea una dependencia emocional, lo que podría considerarse una adicción.

“Se cataloga como una sustancia altamente adictiva por el acompañamiento que tiene con las emociones y la asociación que tiene con ellas; es adictivo porque hace un cerebro depresivo y eso crea una dependencia”, afirmó.

“Toda aquella persona que está en un sufrimiento, en un estado de convalecencia, donde ya los fármacos no pueden apoyar, si tuvieran que recurrir al ‘wax’, tuviera que ser bajo la supervisión de un médico y cuando ya se acabaron los recursos”, agregó el especialista.

Con los efectos que conlleva, comentó, sería difícil catalogarla como una sustancia medicinal y debería ser la última opción para las personas con algún padecimiento.

Su popularidad

El auge de dicha sustancia se debe a los efectos más potentes que tiene en el consumidor y en lo práctico que resulta usarla, señaló el sicólogo especialista en tratamiento de adicciones Pedro Uriarte.