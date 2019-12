Huachicoleros generan fuga de combustible entre Tijuana y Rosarito

Un caso de “huachicoleo” se registró en el ejido Lázaro Cárdenas durante la madrugada de ayer.

Minutos después de la media noche, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió la denuncia de una fuga de combustible de uno de uno de los ductos ubicados en dicho ejido, entre Tijuana y Rosarito.

“Atendimos anoche, cuando nos reportan llegamos pero ya había una patrulla de la Policía Municipal de Rosarito, mandamos personal de Policía Municipal para resguardar el área y a Bomberos”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

Por las características de la fuga, añadió Ayón Monsalve, se trató de un intento de “huachicoleo”.

“La experiencia me dice que esa fuga pudo haber sido que las personas que las hicieron, que fue provocada, parece que fue huachicoleo, ven llegar las patrullas, se van, ya no les dieron tiempo de hacer otra cosa, o bien, cuando la hacen, no tenían la capacidad para almacenar el huachicol, por eso dejan esa fuga”, explicó.

El operativo

Elementos de la División de Materiales Peligrosos de Bomberos Tijuana estuvieron a cargo de la atención, en espera de que se controlara la situación por parte de personal de Pemex.

“Nosotros estuvieron solamente a la expectativa, llegó personal de Pemex y ellos se hicieron cargo del lugar, nos retiramos ya que seccionaron la tubería para parar la fuga, se desconoce que provocó la fuga”, dijo el director de Bomberos, José Luis Jiménez.

A raíz del reporte, añadió Ayón Monsalve, se plantearon diferentes estrategias durante la mesa de seguridad de ayer para evitar que la problemática se incremente en Tijuana.

“No es común, normalmente se ve más hacia Tecate, pero nos preocupa pero en la mesa de seguridad se vio la forma de empezar a hacer reconocimientos por tierra, por todas las zonas donde están los dúctos para que no nos vaya a empezar ese problema aquí en Tijuana”, dijo.

No se tuvieron personas detenidas por el intento de robo de combustible.