Hombres encapuchados asaltan a restaurante Hollywood Sunset Diner

Empleados de un restaurante ubicado en la colonia San Carlos fueron víctimas de robo el sábado por la noche cuando alrededor de cinco sujetos ingresaron armados al lugar.

A las 21:30 horas, hombres armados y vestidos con pasamontañas arribaron al restaurante Hollywood Sunset Diner, ubicado en la calle Alba Roja, en dicha colonia.

“Me levanté de la caja, soy la encargada de turno, me levanté a agarrar una bolsa y llegó un fulano con cubrebocas, me dijo muchas groserías” recordó la señora Luz María, trabajadora del establecimiento.

“Me dijo que me moviera, que me tirara, que le diera mi bolsa, tres veces me picó con una navaja para que le diera mi bolsa, me quitó mi chamarra con mi teléfono”, agregó.

De acuerdo con las víctimas, todos empleados del comercio, los sujetos los despojaron de su dinero; además, se llevaron las ganancias del día y el efectivo para los sueldos.

“Dicen que fueron entre cuatro o cinco, se llevaron toda la caja registradora, las propinas, la venta de unos chocolates que tenemos para unos niños ahí; en esas cosas no sabes que es de verdad o de mentiras pero se escucha cuando cortan cartucho y a un compañero le dio con la pistola en el estómago, a todos les quitaron sus carteras, sus teléfonos, a una chica la tocaron toda”, añadió Luz María.

Para el establecimiento, fue la primera ocasión que son víctimas de robo con violencia en los diez años que tienen en la calle Alba Roja.

“Es la primera vez en diez años que estamos aquí que nos toca eso; siempre pensamos que nos habíamos tardado de que nos llegara una asalto, siempre era el Oxxo”, explicó.

En total, los asaltantes se llevaron un poco más de 18 mil pesos y, pese a que se reportó en primera instancia a la Policía Municipal, no se tuvieron personas detenidas.

“No tenemos policías, no se ve que haya movimiento, vienen y solo nos hacen preguntas, mientras deberían de ir a buscar; no sé qué se va a tener que hacer porque estoamos muy preocupados, los empleados se fueron con miedo”, apuntó.