Habla familia de Keyra González tras conocer la condena de su asesino

TIJUANA.- El recordatorio de que un niño no tuvo oportunidad de despedirse de su madre fue lo más complicado del lapso de dos años que transcurrieron para que Jonathan Espinoza recibiera la condena por el feminicidio de Keyra González.

Hoy se celebró la audiencia de emisión del fallo en el juicio en contra de Jonathan Espinoza Pantoja por los delitos de feminicidio y daños en propiedad ajena.

A casi dos años del delito, la juez de control sentenció a Jonathan a 50 años en prisión y un pago de 818 mil pesos por reparación del año.

Momento de alivio

Esther González Lavín, hermana de Keyra, comentó que escuchar la condena representó el fin de casi dos años de angustias, en los que no tuvieron la certeza de que se haría justicia por el homicidio.

Siento mucho alivio, todos estos dos años fueron muy frustrantes, desgastantes, físicamente, emocionalmente, económicamente, ha sido sumamente desgastante, ahorita ya siento un alivio, como que se nos quitó un peso de encima, dijo.

Si bien se consiguió la pena máxima en contra del asesino, apuntó, fue un sentimiento agridulce porque la pérdida de su hermana sigue calando en el seno familiar.

“No va a haber sentencia o condena que nos devuelva a mi hermana, pero es lo máximo que le pueden dar, entonces estoy satisfecha con los 50 años”, añadió.

El más afectado

Además del fallecimiento de Keyra, manifestó Esther, lo más complicado de todo el proceso legal fue la recuperación de su sobrino, hijo de la víctima y el asesino, quien no tuvo oportunidad de despedirse de su madre.

“El niño ha estado en terapia desde el día que sucedió esto, ha sufrido bastante, el hecho de no poderse despedir de su mamá, de salir de su casa en la mañana y no volverla a ver, no decirle ‘adiós’, saber que está en el hospital y no poderla ver”, declaró.

Sin embargo, aclaró Esther, pese a la pérdida de su mamá, el niño ha recibido el apoyo de toda la familia y se encuentra en una mejor situación que la que vivía anteriormente,

“En la actualidad es un niño funcional, como todo niño, juega, se ríe, se divierte, tiene sus momentos de dolor, sus momentos donde si llora y se cuestiona porque no está su mamá con él y su papá; vivía una vida muy fea, llena de violencia y ahorita ya no la vive, ahorita, después de dos años, está mejor que nunca”, manifestó.

El feminicidio

El 18 de octubre de 2017, Jonathan Espinoza Pantoja le pidió a su ex pareja sentimental, Keyra González, que lo acompañara a realizar un pago a la escuela del hijo de ambos.

En camino a la escuela, Jonathan le pidió a Keyra que retomaran la relación, sin embargo, no aceptó.

Ante la negativa, Jonathan aceleró la marcha del automóvil en el que iban a bordo y se impactó de frente con un muro.

Tras el choque, el sujeto descendió, roció con gasolina a Keyra y posteriormente le prendió fuego.

La joven de 31 años fue atendida por paramédicos y trasladada al hospital, donde falleció alrededor de un mes más tarde a causa de las quemaduras.