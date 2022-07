Granada dejada en colonia Libertad carecía de contenido explosivo: FGE

Tijuana, BC.- Ante los hechos ocurridos el domingo en donde fue dejada una granada de fragmentación en la calle 12 de la colonia Libertad, el Fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dijo que el Ejército Mexicano confirmó que la granada era real y se dejó sin su espoleta.

“Se pidió el apoyo al Ejército Mexicano quienes a través de su rama de materiales de guerra, confirmó que la granada era real y que se dejó sin su espoleta, por lo que los elementos de dicha institución intervinieron para asegurarla y confirmar si contaba o no con material explosivo en su interior”, mencionó.

Además de lo anterior, Carpio Sánchez externó que aunque este tipo de granadas están en desuso porque su fabricación fue descontinuada después de la Guerra de Vietnam, se han encontrado en la ciudad en el pasado, sin que alguna haya hecho detonación, pues todas han carecido de contenido explosivo.

Granadas sin explosivos

“Tuvimos registros en datos de inteligencia de aquella época que alguien le tomó el pelo a ciertos líderes criminales en la venta de estas granadas de fragmentación y tenemos razones para pensar que esta pudiera tratarse de una de ellas o que haya sido obtenida con propósitos de colección y a alguien por ahí se le pudo haber ocurrido dejarla en la vía pública o tirarla accidentalmente” expuso el funcionario.

Por otro lado, Iván Carpio reiteró que hasta el momento no tienen certeza de que la granada haya sido dejada de manera intencional pero que no ha detonado alguna en al menos los últimos 17 años, sin embargo la Fiscalía continua con las investigaciones.

“No tenemos un testigo firme que diga que observó cuando fue retirada la espoleta, sin embargo, ese tipo de explosivo en particular, no ha habido uno solo que haya detonado en Baja California en los últimos 17 años” y añadió, “No detonan aunque lo han intentado parece que no conocen bien el método y por fortuna podemos decir que están en desuso”.