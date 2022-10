Estudiantes de UABC inseguros tras homicidio de Roberto Mendoza

Tijuana BC.- Estudiantes de UABC dijeron sentirse inseguros en la ciudad tras los hechos violentos donde fue asesinado el joven Roberto Mendoza, quien fuera alumno de la Facultad de Derecho de la institución.

Aunque la institución no se ha pronunciado al respecto, algunos alumnos como Raúl Pérez conocieron del hecho a través de redes sociales antes de que fuera reportado que la víctima se trataba de un compañero.

“No estoy muy informado de lo que pasó, o sea, lo vi en redes sociales, pero no sabía que era un estudiante de aquí, tampoco entre los profesores nos lo han mencionado, no sé si ellos tampoco lo sepan”, expresó.

Lamentan homicidio

Como estudiante de la misma facultad, lamentó lo ocurrido, señalando también que cualquiera puede ser víctima de algún delito, en cuyo caso le ha sucedido durante su recorrido diario por la ciudad al tener que asistir a clase y trabajar.

Siempre es lamentable que sucedan este tipo de cosas, a veces uno ve a otros compañeros en la facultad y los ubicas de cara y nunca esperas que de un día a otro ya no los vuelvas a ver, la verdad sí es difícil de creer... Todos los días tengo que salir ya sea para venir a clase o trabajar y ya fui asaltado en una ocasión en la Altamira… Realmente ninguna zona es segura ya, pero sabemos como están las cosas en México”

Indicó.

Incidentes violentos

Por su parte, Fernanda Ochoa también estudiante de dicha facultad, mencionó que la constante presencia de incidentes violentos ha hecho que entre grupos de amigos extremen precauciones como acompañarse o mantenerse en contacto cuando van de camino a casa.

“A veces nos apoyamos de que nos acompañamos a las paradas o nos estamos avisando por el teléfono de que ‘voy camino a mi casa o ya llegué a mi casa’, entonces, pues sí nos estamos cuidando entre nosotros porque la verdad no sentimos seguridad”, expuso.

Posibles manifestaciones

Asimismo, recordó que aunque la Facultad de Derecho tampoco ha informado sobre algún posicionamiento, existe la posibilidad de que entre la comunidad desarrollen manifestaciones, pues este hecho requiere la unión de la gente.

“Aquí en la universidad contamos con muchísimos grupos sociales que hacen manifestaciones dependiendo de las problemáticas que se susciten, no dudo que a lo mejor la próxima semana haya gente que realmente se quiera unir”, destacó.

Además, como miembro de la institución exigió a las autoridades a cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos, pues parecen indiferentes ante la problemática que se vive en la región y que en esta ocasión cobró la vida de Roberto Mendoza.

“Que cumplan con su trabajo, porque la verdad que es imposible de creer que no les interesa la seguridad de los demás, incluso con situaciones tan pequeñas como denuncias de situaciones menores no se hace algo al respecto, entonces exigimos seguridad y justicia por este compañero porque no puede ser que sea una estadística más”, manifestó.