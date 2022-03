Denuncian tráfico de personas en 'Mula ciega'

Tijuana BC.- Ciudadanos de Tijuana han sido víctimas de una nueva modalidad con la que grupos dedicados a ingresar personas de forma ilegal a Estados Unidos buscan engañar a las autoridades de dicho país.

Dicha modalidad, al igual que la denominada “mulas ciegas”, personas que buscan cruzar a Estados Unidos ilegalmente son escondidas en vehículos sin que el propietario del mismo tenga conocimiento.

En los casos documentados por PERIÓDICO FRONTERA, de los cuales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene conocimiento, las personas que fueron blanco de la nueva modalidad son residentes de Tijuana que trabajan en Estados Unidos.

Los casos

La noche del 10 de febrero, “Juan” se preparaba para irse a trabajar en Estados Unidos.

Como muchas otras personas en Tijuana, Juan reside en México y cruza todos los días la frontera para laborar en San Diego.

Trabajo en el otro lado, cruzo todos los días, trabajo de lunes a viernes y descanso los fines de semana; he escuchado casos de que a gente les plantan droga para cruzar, que les instalan GPS, pero yo nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí”

Recordó.

Aquel día, su hermano le comentó haber escuchado sonidos provenientes de su automóvil estacionado frente a su vivienda, ubicada en Lomas Conjunto Residencial.

“Salió a revisar, miró mi carro, lo abrió y no tenía llave, cosa que yo siempre le pongo llave al carro, me preguntó si había dejado el carro abierto, que vio una camioneta blanca a un lado de mi carro”, detalló.

Tras el aviso de su hermano, “Juan” pensó que probablemente se trataba de un robo; al revisar los diferentes compartimientos del automóvil, encontró todo en orden.

“Checo las guanteras del carro, todo está en orden, no me robaron mis documentos ni mis pasaportes”, dijo.

En posición fetal

Sin embargo, no se imaginó que al abrir la cajuela encontraría a un hombre en posición fetal escondido.

“Abro la cajuela y en cuanto abro la cajuela ahí estaba una persona como de 40 años, metido, según él decía que no se acordaba de nada, era una persona que venía del Sur, que pagan para que los crucen”, declaró.

Momentos después del hallazgo, “Juan” denunció a los números de emergencia; minutos más tarde arribaron agentes de la Policía Municipal.

En espera del arribo de los oficiales, “Juan” se enfocó en obtener información del hombre escondido en su cajuela, el cual optó por no dar detalles de la situación.

“Interrogo a esta persona, no lo saco de que él no sabe nada, de que le taparon la cara, que lo subieron a una camioneta y que simplemente lo encajuelaron en mi carro; llamé a unos vecinos, salieron, le tomaron foto a esta persona, le hablo a la policía y a los tres minutos llegan”, explicó.

Dispositivo de localización

Los oficiales, apuntó “Juan”, realizaron una revisión de todo el automóvil y descubrieron que, además de la persona en la cajuela, los responsables colocaron un dispositivo de localización en el motor.

“Ya me tenían a mi vigilado, una vez que le hablé a la policía ellos vinieron, checaron mi carro y por abajo vieron que tenía un GPS instalado con imán, es como una batería de laptop, ya me tenían vigilado, ya saben donde vivo, donde trabajo, los movimientos que hago”, aseguró.

El descubrimiento del dispositivo planteó la posibilidad de que “Juan” ya había ingresado a Estados Unidos sin tener conocimiento de lo que guardaba en su automóvil.

“Yo no soy el único caso, esta vez me tocó con una persona pero el oficial que checó me dijo que probablemente hasta droga les he cruzado y yo ni en cuenta, eso es lo que metiene más preocupado”, comentó.

La situación ha orillado a “Juan” a implementar más medidas de seguridad en su casa para evitar ser víctima nuevamente.

“Voy a tener cámaras de seguridad, ya no es un lujo, es una necesidad”, lamentó.

Sin atención policial

Para Xio, residente de la colonia Altamira, la primera opción tras haber encontrado a una mujer escondida entre los asientos de su camioneta la noche del miércoles 2 de marzo fue llamar a la Policía Municipal.

“Nos estábamos subiendo a mi camioneta y al querer subirse una de mi tía en la parte de atrás, mi camioneta es de tres filas, se dan cuenta qué hay alguien acostada tapada con una sábana negra, la despertaron porque estaba dormida”, reveló.

Al igual que en el caso de “Juan”, la mujer dijo que personas a las que les pagó la subieron a la camioneta con la promesa de que alguien más la ingresaría a Estados Unidos.

“Al despertar nos dice que la subieron afuera de donde estaba estacionada, yo empiezo a hablar a la policía y mi mamá se queda dentro de la camioneta hablando con ella; ella platica que tiene dos días en Tijuana”, explicó Xio.

No era la primera ocasión

De acuerdo al testimonio de la mujer, quien se identificó como Tania, de 20 años, originaria de Tegucigalpa, Honduras, las personas responsables de meterla a la camioneta comentaron entre ellos que no era la primera ocasión que usaban dicho vehículo para ingresar a personas a Estados Unidos.

“Dijo que abrieron con una llave normal y la metieron por la puerta de atrás sin forzar nada, que ella no se quería meter pero la convencieron diciéndole que alguien en la madrugada la cruzaría a Estados Unidos, que se referían a mi camioneta como “la misma de la otra vez” en la plática”, añadió.

Pese a la desesperación de la mujer, Xio reportó el hecho a la Policía Municipal, sin embargo, las unidades nunca llegaron; de hecho hizo tres reportes diferentes que nunca fueron atendidos.

“La muchacha tenía mucho miedo y estaba llorando, diciendo que no le habláramos a la policía porque le iban a robar su dinero; mi mamá le dijo que se tenía que bajar pero la policía nunca llegó, hicimos el reporte de tres teléfonos diferentes”, afirmó.

Días después del hecho, Xio comentó tener miedo por su familia de que los responsables tomen acciones por no poder concretar su plan.

“Sigo aturdida, tengo mucho miedo porque tengo niños y siento que para haber hecho eso me han estado vigilando o algo así”, expresó.

SSPC, sin información

Si bien en uno de los casos se contó con la atención de agentes de la Policía Municipal, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, declaró no contar con información de algún hecho con dichas características.

“En este momento yo no tengo información precisa en relación a esto en el término de personas que estén intentando introducir de manera ilegal a los Estados Unidos a través de vehículos de personas que sí tienen la posibilidad de manera legal”, mencionó.

El Secretario de Seguridad agregó que hará las indagatorias necesarias dentro de la corporación para determinar si se han presentado reportes de casos similares.

“Me comprometo a revisar este caso y, si es así, pondremos atención para estar, como lo estamos con mucha coordinación y con mucha comunicación con CBP o con otras instituciones de seguridad pública del vecino país del norte para estar atentos a esta situación”, expresó.

Si algún ciudadano es víctima del delito, dijo, debe reportarlo al 911 para que la Policía Municipal acuda al punto y turne el caso a la autoridad correspondiente.