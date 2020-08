Denuncia madre presunto robo de bebe recién nacido en Tijuana

La señora Norma Elizabeth López Ramos denunció el presunto robo de su bebé recién nacida por parte de uno de sus vecinos de la colonia Villas del Campo, en Tijuana.

La señora relató que el sábado inició con las labores de parto y un hombre llamado José se ofreció a acompañarla, quien pidió una ambulancia para llegar a la Clínica 7 del IMSS, pero en el camino dio a luz.

La denunciante dijo que mientras estaba en revisión médica el vecino se hizo pasar como el padre de la niña recién nacida para firmar los documentos.

Solo vio por unos instantes a la bebé, pero a las horas le habían comentado que el presunto padre ya se había retirado con la niña.

Norma Elizabeth, originaria de Chiapas, se mostró triste y desesperada por el hecho, ya que solo de su hija recuerda que vestía una pantaloncito amarillo, una camisa de colores y una gorrito con un moño.

No tiene ninguna fotografía.

“(El vecino) me dijo que me iba a apoyar con la niña y de ahí que ya no. El sábado que di a luz a la niña, él se metió a dar toda la información, dio su nombre, se hizo pasar por el papá de la niña”, relató.

Ayer domingo la señora Norma Elizabet, junto con los colonos, se encuentra vigilando la casa del presunto raptor, del que hasta el momento se desconoce su paradero.

Ya dio aviso a las autoridades correspondientes, pero hasta hoy levantarán la denuncia de manera legal.