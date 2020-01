Denuncia joven abuso sexual de padrastro; es un policía

Fue víctima de abuso por parte de quien consideraba su papá de los 11 a los 12 años.

Vivir sin miedo y evitar que un hombre que la abusó sexualmente por un año siga en las calles es lo que motivó a Virginia Nava Galindo, de 21 años, a denunciar públicamente a su antiguo padrastro.

Virginia Nava Galindo publicó una carta el lunes en redes sociales, en la que relató el abuso sexual del que fue víctima por parte de su padrastro, Patricio Piña Cárdenas, elemento activo de la Policía Municipal.

En dicho texto, la joven describió cómo la pareja sentimental de su mamá la tocó en múltiples ocasiones de forma impropia durante un año, cuando tenía 11 años.

Casi diez años después, la joven decidió hacer pública la situación, después de que hiciera las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y no se tuviera avance en su caso.

“Presentamos la denuncia en octubre de 2018 y, hasta ahorita, no vemos respuesta de las autoridades, hemos asistido a diversas instancias de gobierno y tampoco, tanto como a sindicatura, en Derechos Humanos, de hecho ellos enviaron una queja al Ministerio Público pero no se ve avance en este caso”, explicó.

Además de la falta de atención por parte de la autoridad investigadora, dijo Virginia, se ha encontrado con intimidación por parte de Patricio Piña Cárdenas para que no continúe con la denuncia.

“Ya no quiero que esté rondando por mi casa, no quiero tener miedo, no quiero que esté en la calle como si nada, ya quiero que se haga justicia, quiero estar tranquila, quiero tener paz, me callé diez años”, mencionó.

La joven dijo estar consciente de que, al hacer pública su situación, será blanco de críticas, sin embargo, prefirió arriesgarse a mantener a su ex padrastro en la calle, aun con uniforme de Policía Municipal, con la posibilidad de hacerle lo mismo a alguien más.

“Pasé mucho tiempo escondiéndome, pensando que era mi culpa, pero no es mi culpa y no se vale que yo tengo miedo, el que debe tener miedo es él, porque yo soy las que tiene las pruebas de que es verdad lo que yo estoy diciendo, no lo voy a dejar libre, quiero justicia”, manifestó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California comunicó que se inició una investigación en torno al caso desde 9 de diciembre de 2019.

“La CEDHBC abrió el expediente 1467/19, con fecha del 09 de diciembre de 2019, para la investigación de los hechos. De igual manera, se ofreció atención victimológica a la parte presuntamente agraviada”, se informó.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve, aseguró que se tomarán las medidas correspondientes en caso de que se determine la responsabilidad de Patricio Piña Cárdenas.

“Como siempre lo hemos comentado, vamos en contra de cualquier ilícito en contra de lo legal; en este caso, no vamos a solapar a ningún elemento de corporación que cometa algún tipo de actos de estos”, enfatizó.

Hasta ayer, Patricio Piña Cárdenas se mantenía como elemento activo de la Policía Municipal.

“Está en servicio activo, está laborando en un distrito y no tenemos ninguna petición, ninguna solicitud para poder determinar lo contrario”, agregó.