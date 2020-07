Cae responsable de la desaparición de Diana Piggeonountt: FGE

TIJUANA, BC.- Las contradicciones en las declaraciones en comparación con las pruebas recabadas por la Agencia Estatal de Investigación fueron las que permitieron la captura de Juan Manuel “N”, presunto responsable de la desaparición de Diana Piggenountt, ocurrida hace más de dos años.

La captura de Juan Manuel “N” se logró a un poco más de dos años de que Diana, estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, fue vista por última vez, el viernes 8 de junio de 2018.

La desaparición

El Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado (FGE), Hiram Sánchez Zamora, detalló que con base a entrevistas y pruebas recopiladas, se pudo establecer la última rutina de la joven de 15 años.

El viernes 8 de junio de 2018, Diana Piggeonountt salió de su domicilio a las diez de la mañana; abordó un taxi, presuntamente conducido por Juan Manuel “N”, y se trasladó a las instalaciones de la Preparatoria Federal a realizar un examen.

Compañeros y amigos de la joven declararon que durante las dos horas que se mantuvo en el plantel, mostró una actitud de angustia, la cual no era característica de Diana.

Las amistades de Diana reportaron que alrededor de las 12:00 horas del 8 de junio la notaron muy angustiada y ella les dijo que saldría de la escuela a resolver un problema personal muy importante”, dijo Sánchez Zamora.

Un poco después del medio día del mismo viernes, la menor salió de la escuela en dirección al bulevar Agua Caliente, y fue la última ocasión en la que sus amigos la vieron.

“La última vez que la vi fue el día que ya no regresó, la vi en la rampa de la preparatoria, la acompañé a la salida, me dijo que después me contaba qué iba a hacer pero ya no me contó”, recordó Iván Estrada, uno de sus mejores amigos y compañero de escuela.

Juan Manuel ‘N’. Foto: Cortesía

La información recabada por los agentes encargados del caso indicó que Diana abordó un taxi hasta la Zona Centro y posteriormente en dirección a la colonia Divina Providencia, donde vivía, sin embargo, nunca regresó a casa.

Relación con responsable

Cuando la joven no volvió a su domicilio, sus familiares la reportaron como No Localizada en el Ministerio Público un día después.

Al iniciarse con las indagatorias, múltiples amigos y compañeros coincidieron en que Diana sostenía a escondidas una relación con Juan Manuel “N”, apodado “El Guasave”.

Los elementos de la Policía Ministerial se entrevistaron con Juan Manuel “N”, quien aceptó un noviazgo con Diana y dejó en claro que el día de su desaparición se encontraba con otra mujer, con la que también sostenía una relación sentimental, y su compadre.

Además, el ahora detenido aseguró que llevaba alrededor de quince días sin ver a Diana antes del 8 de junio.

“Cuando Juan Manuel es abordado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, manifestó que sí conocía a Diana, que la conoce precisamente a través de su trabajo como taxista y que cotidianamente la trasladó en el taxi de ruta que conducía hacia la preparatoria”, describió el Fiscal.

Conforme avanzaron las investigaciones, se descubrió que el sujeto si tuvo contacto con Diana y se encontró con ella el día de su desaparición.

De hecho, reveló el Fiscal Central, la última ubicación conocida de Diana coincidió con la de Juan Manuel “N”, pese a que lo negó en múltiples ocasiones.

Meses más tarde, una de las personas con las que “El Guasave” aseguró estar el día de la desaparición de Diana, declaró en el Ministerio Público haber sido amenazado para confirmar la dicha versión, la cual era falsa.

“Una de las personas con las que indicó que él estaba nos informó que esta persona lo había amenazado para apoyar su coartada”, añadió Sánchez Zamora.

Línea principal

“Se llevó un análisis de información confidencial, se recabaron diversas videograbaciones, se han recabado diversas entrevistas de compañeros y de otras personas, se recabaron ocho declaraciones, dos testimoniales, diversas inspecciones en lugares, se ha solicitado colaboración en la localización de Diana en diversas partes de la república, en otras entidades federativas”, explicó el Fiscal Central.

En el avance de las indagatorias, informó, se obtuvo información que Diana estaba presuntamente embarazada y que Juan Manuel “N”, quien en ese momento tenía otra relación, era el padre.

De acuerdo a su localización y al intercambio de mensajes entre la joven y el sujeto, se estableció que el 8 de junio de 2018 se reunieron para hablar del presunto embarazo.

Dos años y 37 días después de la desaparición de Diana, un equipo especial conformado para resolver el caso, encabezado por el fiscal Ricardo Carpio, aseguró a Juan Manuel “N”, en una vivienda ubicada en Rancho Las Flores.

Después de su captura, “El Guasave” fue internado en el Centro de Reinserción Social de La Mesa, en espera de que se celebre su audiencia inicial, bajo el número único de caso 0204-2020-25727.

El fiscal central aseguró que se mantienen las indagatorias y que se cuentan con elementos de prueba para localizar a Diana, sin embargo, optó por no revelar si aún se mantiene con vida.