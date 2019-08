Buscan a dos mujeres desaparecidas en Tijuana

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ana Patricia Piña Ceniceros de 38 años y Yaineli Rodríguez Benítez de 16 años.

Como media filiación Ana Patricia tiene los ojos medianos color cafés; cabello ondulado, al hombro y rubio; tez blanca, mentón redondo, pesa 70 kilogramos, mide 1.65 metros, complexión semi-robusta, boca grande, labios mediados, ceja escasa y arqueada, nariz chata y mediana; frente grande, orejas grandes.

Como señas particulares tiene una cicatriz de piercing en la ceja izquierda.

Tiene un tatuaje en la pierna derecha con la leyenda “Oscar” y otro en la espalda baja con la imagen de una figura grande y sin terminar.

Por accesorios llevaba una maleta chica negra y dinero.

Manifiesta la pare reportante que el día 31 de julio del presente año fue la última vez que vio a la no localizada en su domicilio, señalando que al día siguiente que se levantaron se percataron que ella ya no estaba en su casa y hasta la fecha no ha regresado.

La media filiación de Yaineli es ojos cafés, cabello lacio, tez morena clara, mentón oval, pesa 54 kilogramos, mide 1.50 metros, complexión delgada, boca grande, labios gruesos, ceja poblada, nariz mediana, frente grande, orejas grandes.

Como señas particulares tiene una cicatriz pequeña en el brazo derecho

Por accesorios llevaba una mochila negra, una bolsa pequeña con la leyenda “Looney” y la imagen de corazón.

Al momento de su desaparición vestía sudadera rosa y pantalón de mezclilla.

Manifiesta la parte reportante que el 16 de julio del presente año fue la última vez que supo de la no localizada.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados, a los teléfonos en Tijuana 607 73 32 y 683 96 46, o bien al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.