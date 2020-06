Avanza investigación sobre el asesinato de estudiante de UABC

Tijuana.- Los avances en las investigaciones del homicidio de la joven Mónica Bringas reafirman que se trató de un ataque directo, informó el Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez.

El sábado 23 de mayo, Mónica Bringas, de 23 años, recibió un impacto en el rostro tras asomarse por el balcón de su domicilio, ubicado en la colonia El Paraíso.

El miércoles siguiente, la estudiante universitaria fue declarada sin vida en el Hospital del Prado.

El Fiscal Central explicó que, tras los avances en las indagatorias, se mantiene la versión que señala que la agresión fue directa.

“Es lo que no dicen los datos de prueba, las técnicas de investigación, no descartamos y tenemos que asumir que fue un ataque contra ella, no pudiéramos pensar de otra manera, aún cuando no descartamos ninguna línea de investigación”, explicó.

Además de testimonios e imágenes de vídeo que confirman la versión, explicó, se le suman las pruebas de balística.

“La propia de la trayectoria de los disparos, lo que pericialmente nos ha dicho balística, nos tiene que necesariamente hacer ver que si”, dijo.

Sánchez añadió que la joven contaba con una detención por ir a bordo de un automóvil con reporte de robo.

“Hay un antecedente en el que ella iba en compañía de una persona que conducía un vehículo robado, iba como copiloto nada más”, manifestó.

Hasta hoy, no se reportan personas detenidas por el asesinado.