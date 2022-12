Autoridades llaman a prevenir robos por fechas decembrinas

Tijuana, BC.- Como parte del operativo Diciembre Seguro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, exhortó a los tijuanenses a mantenerse informados sobre cómo prevenir robos en vía pública.

Este delito se incrementa en fechas decembrinas por el flujo de efectivo y compras navideñas.

José Fernando Sánchez González, titular de la Sspcm, hizo hincapié en cinco aspectos claves: Cajeros automáticos, retiro de efectivo en bancos, mercados sobrerruedas, casas de cambio y compras en centros comerciales.

Cajeros automáticos

En los cajeros, explicó que es fundamental no acudir solos y de noche a disponer de efectivo, de igual forma proteger su NIP o clave de tarjeta de estafadores, situación similar en casas de cambio, verificar que personas o vehículos sospechosos no estén rondando por el lugar.

Respecto al retiro de dinero en bancos, aconsejó no sacar fuertes cantidades en un solo día o bien en caso de requerirlo, poner extrema atención a la hora de retirarse del lugar, de igual manera no contar el dinero en público, y por seguridad, no traerlo entre sus pertenecías demasiado tiempo.

En vía pública se recomienda no ir hablando por celular o distraído, no llevar cosas de valor si no es necesario, mientras que a la hora de hacer compras en centros comerciales es importante cerrar bien los vehículos y no dejar arriba los artículos recién adquiridos.

Mercados sobrerruedas

En mercados sobrerruedas es importante estacionar en un lugar seguro tu vehículo, tener cerca a tus hijos, verificar el origen de tus compras, sobre todo en electrodomésticos, además de estar prevenidos a la hora de retirarse con las compras realizadas.

Descargar la app Botón de Emergencia servirá para reportar de forma inmediata cualquier robo o asalto en vía pública y recibir apoyo de la Policía Municipal.

En el 2022 se registró una disminución en los rubros de robo a comercio, robo a casa habitación y robo de vehículos en Tijuana, por lo que estos tips preventivos ayudarán que juntos tengamos un Diciembre Seguro para todos.