Atienden bomberos 113 reportes por incendio

En las últimas 24 horas el cuerpo de bomberos de Tijuana atendió un total de 113 reportes por incendio en la ciudad, 18 de ellos catalogados como forestales y 58 más de zacatales; los tragahumos trabajaron para sofocar las llamas y controlar su expansión.

Néstor Alarcón Morales, encargado de despacho de la Dirección de Bomberos Tijuana, señaló que los incendios de mayor dimensión y afectación a la vegetación se presentaron en Valle de San Pedro, El Niño, Cuesta Blanca, Valle del Rubí, Florido I, Ejido Lázaro Cárdenas, Bosque de las Uracarias, Valle Dorado, Altiplano, Valle Redondo, Ejido Valle de las Palmas, Reacomodo, Valle Imperial, Los Valles, Valle Vista, Villa del Álamo y la México.

De estos únicamente permanece activo el Ejido Valle de las Palmas, en las inmediaciones del relleno sanitario y esta mañana se iniciaron dos más en las colonias 10 de Mayo y Riberas del Bosque.

Dentro de las atenciones se contabilizan 10 incendios de basura, 20 en lotes baldíos, uno de vehículo y 6 de viviendas, una de ellas abandonada.

Néstor Alarcón señaló que aunque las condiciones climatológicas han mejorado, no debemos bajar la guardia en materia de prevención, pues atravesamos justamente por la temporada de incendios forestales en nuestra región.

Añadió, durante los meses de junio, julio y agosto las condiciones climatológicas propician la rápida dispersión de las llamas, las altas temperaturas y sobre todo la baja humedad relativa son factores que facilitan la expansión del fuego.

El exhorto a la población a sumarse en materia de prevención continua, se recomienda no quemar basura, no arrojar colillas de cigarro y no tirar basura en lotes baldíos, sobre todo botellas de vidrio.