Asesinan a periodista Lourdes Maldonado, en las afueras de su domicilio

Tijuana, B.C.- Fue asesinada Lourdes Maldonado, periodista de distintos medios de comunicación, a las afueras de su domicilio en Santa Fe segunda sección, tras recibir un disparo en la zona cefálica.

En punto de las 19:00 horas, se recibió un reporte por medio de una llamada de emergencias al 911, donde se describió una detonación en contra de una mujer, por lo que Policía Municipal y la Guardia Nacional, acudieron al lugar del hecho.

La mujer, de aproximadamente 57 años de edad, fue ultimada cuando se encontraba aún en su automóvil, en la calle Vista Dorada, trascendió que un hombre a bordo de un taxi libre, esperó a la victima e hizo detonación de arma de fuego contra la periodista, quien perdió la vida.

Unidades periciales acudieron a la escena del crimen una hora y media después del reporte de asesinato, al igual que elementos de la Fiscalía General del Estado, entre los cuales arribó también Ricardo Carpio, fiscal general de Baja California, acompañado de Hiram Sánchez Zamora, fiscal general de la zona central del estado.

La periodista, quien asistió apenas hace unos días al velorio del fotoperiodista Margarito Martinez, igualmente asesinado, se suma a los 100 homicidios que el municipio registra durante el presente mes de enero.

Diversos medios de comunicación asistieron al lugar del hecho, al igual que ciudadanos quienes se encontraban deambulando por la zona y a causa del suceso, les fue prohibido atravesar la escena del crimen, incluido a los vecinos de la calle Vista Dorada.

“Llevo cerca de 40 minutos esperando, vengo de trabajar y había visto algo en Facebook, pero no pensé que no me iban a dejar pasar”, declaró Bryan, quien quedó al borde de la línea de precaución, sin poder llegar a su domicilio.