Apuesta Valdés a estrategias por delegación

TIJUANA, B.C.- Tras ser nombrado oficialmente encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Valdés Moreno aseguró que sostendrá reuniones con todos los jefes de distrito para determinar estrategias en cada delegación.

Ayer, el presidente municipal, Arturo González Cruz, presentó a Juan Valdés como nuevo titular de la SSPC, en sustitución de Jorge Alberto Ayón Monsalve, quien presentó su denuncia semanas atrás.

Tras su nombramiento, Valdés Moreno detalló que su primera actividad será saber las problemáticas de cada delegación.

“Empezaremos con los trabajos meramente, tenemos una reunión con todos los jefes de distrito de toda la ciudad, mi Director General de Tránsito, a fin de conocer las situaciones reales que se viven en toda la ciudad”, dijo.

Con la información de cada jefe de distrito, apuntó, se definirán las acciones y punto a atacar en las distintas delegaciones.

“La estrategia a seguir, a parte de las estrategias que se siguen en las mesas regionales con todos los demás órdenes de gobierno, estamos llevando a cabo unas rutas a fin de conocer ciertas acciones”, comentó.

El encargado de despacho agregó que, si bien se ha logrado una disminución en asesinatos en 2020 en comparación del año anterior, se enfocarán en tener un mayor impacto en dicho delito.

“La estrategia la estamos analizando, si se está llevando a cabo, sin embargo, en el homicidio somos el municipio con mayor disminución en índice de homicidios, es un gran logro”, mencionó.

Sobre las declaraciones de diferentes funcionarios en las que se señaló que no cuenta con la experiencia suficiente para ocupar el cargo, enfatizó que se ha preparado los últimos años para hacer un buen trabajo.

“La capacidad de una persona no está peleada con la juventud, vemos que los gabinetes están poco a poco conformados por jóvenes capaces, me he estado preparando a lo largo de mi vida en el tema de planeación, de administración pública, lo cual me ha permitido llevar un análisis y crear políticas públicas eficientes”, explicó.