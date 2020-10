Acusaciones no afectan coordinación policiaca en BC: Ayón

TIJUANA, B,C.- Los señalamientos entre el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de Tijuana no han afectado la coordinación entre autoridades de seguridad pública, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

En las últimas semanas, el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha realizado algunos señalamientos en contra del gobierno municipal encabezado por Arturo González Cruz, principalmente por el tema de seguridad.

En sus transmisiones, anunció que el gobierno municipal ya no sería invitado a las mesas de seguridad; además, pidió la renuncia de Ayón Monsalve.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Tijuana explicó que los señalamientos se dan únicamente a nivel político porque en el aspecto operativo la corporación estatal y la municipal siguen con el trabajo en conjunto.

“No me gusta politizar, no soy político, soy técnico en el tema de la seguridad, entonces lo que pase en esos niveles no podría decir nada; lo que si podría decir es que tenemos una buena coordinación los tres niveles, estamos trabajando coordinados tanto a nivel federal como estatal con la Fiscalía General, con la GESI, nosotros con el tema municipal”, manifestó.

Agregó que la coordinación se verá reflejada con operativos anunciados por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, en los cuales se invitó a la Policía Municipal.

“Hemos dado buenos resultados, ha habido muchos operativos conjuntos y así lo vamos a hacer, habrá otro tipo de operativos que se están organizando principalmente con Sedena y con Guardia Nacional, va a estar GESI, nos están invitando por el tema de que somos los que tenemos más elementos en la ciudad”, dijo.

Las acciones, añadió, tienen como objetivo tener un impacto más significativo en la disminución del índice delictivo en Tijuana.

Sobre los pronunciamientos del gobernador sobre la decisión de no invitar a Tijuana a las mesas de seguridad, Ayón Monsalve aclaró que se llevan a cabo tres en el estado y únicamente se han ausentado de la coordinada por el gobierno estatal.

“Hay tres mesas: la mesa estatal, la mesa regional que nosotros no hemos faltado ningún día, la preside el Presidente Municipal, y está la mesa de inteligencia, a la cual también estamos acudiendo, realmente la Policía Municipal no ha dejado de participar”, apuntó.

Espera reunión

A un días de que Karla Ruiz McFarland tome posesión como alcaldesa de Tijuana, Ayón Monsalve reveló que no han entablado conversaciones y que espera que el viernes puedan reunirse.

“Voy a seguir trabajando hasta que así lo considero la alcaldesa nueva, no tengo ninguna instrucción y no tengo pensado eso, mi importancia es seguir trabajando para la ciudadanía de Tijuana; hasta que ella entre tendrá su reunión con todos los secretarios y ahí ya podremos platicar más, por lo pronto seguimos trabajando como hasta ahorita”, mencionó.