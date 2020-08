Van casi 200 pruebas en 2 días en garita de San Ysidro

San Ysidro, CA- Casi doscientas personas realizaron de manera gratuita la prueba del Covid en el sitio piloto establecido por el Condado de San Diego junto a la Garita Internacional.

78 personas la practicaron el primer día y otras 118 el jueves, aprovechando que son gratuitas y estaba el sitio junto al cruce peatonal.

Actualmente opera de lunes a viernes con horario de 6:30 a.m. a 10:30 a.m., pero a partir del lunes operará con horario de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.

Este sitio de pruebas se estableció junto a la garita ya que se ha notado que es la zona más afectada es el Sur del Condado, si a eso le sumamos que hay muchos estadounidenses y trabajadores esenciales transfronterizos viviendo en Tijuana, fue una idea lógica.

"CBP nos facilitó el espacio y este es uno de tres sitios establecidos que son fondeados completamente por el Condado", dijo el supervisor del Condado de San Diego Greg Cox. Los otros dos sitios se encuentran en el centro Tubman Chávez de National City y la Universidad Estatal de California en San Marcos.

Pero de acuerdo a Nick Macchione, Director de la Agencia de Salud y Servicios del Condado de Salud, no es la primera vez que se establece algo similar en la garita, pues hay mucha colaboración binacional entre las autoridades federales y de Salud en Tijuana.

"También durante la etapa de N1H1 estuvimos aplicando vacunas junto a la garita", recordó la Doctora Wilma Wooten, Directora de Salud del Condado.

En cuanto a los resultados, si algunos de los que acudieron a realizarse el examen da positivo y vive en Tijuana, no sólo se le notificará mediante el teléfono ó correo electrónico proporcionado, sino que también se le avisa a las autoridades de salud tijuanenses.

LAS ÚLTIMAS CIFRAS

Desde el inicio de la Pandemia el Condado de San Diego ha registrado 33,393 contagios y 615 muertos, pero 20,894 personas se han recuperado. Entre los afectados hay más mujeres (51%), que hombres (49%), pero han muerto más hombres que mujeres.

La mayoría de los fallecidos contaban con condiciones crónicas, principalmente hipertensión, diabetes, afecciones cardiovasculares, demencia o alzheimer y fallas a los riñones.

Por fortuna del total de los afectados, solo el 1.8% ha fallecidos, y los acaecidos, aunque en su mayoría son personas de la tercera edad, tenían entre 3 meses y 102 años.

Este jueves se reportaron 94 contagios. San Diego necesita seguir reportando menos de 200 casos otra semana más para dejar la lista negra del Estado donde se encuentra desde mediados de julio con otros 33 estados.