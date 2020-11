Semáforo en SD podría subir al morado tras promedio de 500 contagios diarios

SAN DIEGO, California.- Este fin de semana, la vecina ciudad promedió 500 contagios diarios, 513 el domingo, por lo que podría subir en el semáforo californiano, de rojo a morado, el nivel más restringido.

El semáforo podría cambiar mañana martes.

El nivel de contagio está por arriba del 7 por ciento, asi que podría pasar a nivel morado de contagio extenso, pues desde hace dos semanas ha registrado un alto nivel de contagio, por lo que los restaurantes, salones de bellezas y otros podrían mover sus operaciones a exteriores, y aunque San Diego realiza más pruebas que cualquier ciudad de California, razón por la que se ha mantenido en rojo, con el reciente aumento, va para morado y se mantendrá ahí durante tres semanas antes de que se ajuste de nuevo.

"Todos le han invertido mucho a sus negocios y la verdad ya no se puede sostener esto", dijo Tootie Thomas del Distrito de negocios de El Cajon Boulevard.

Los restaurantes volvieron a abrir sus comedores en septiembre y operan al 25%, además de las mesas en patios y estacionamientos, pero no ganan lo que antes, al igual que muchos otros negocios.

El último pico de infecciones fue el pasado mes de mayo y bajó de nuevo a entre 100 y 300 casos entre junio y octubre, con leves brotes algunas semanas después de los feriados del 4 de julio y el 7 de septiembre.

Se cree que el reciente pico fue por las Fiestas de la noche de Brujas o Halloween, pues desde 25 de octubre los contagios diarios han ido desde 269 a 513.

El pico veraniego tardó 8 semanas en controlarse, pero con las Fiestas de Halloween y la llegada del Día de Gracias, se teme que no bajarán.

La recomendación es seguir quedándose en casa, y usar el cubre bocas, guardar la sana distancia y evitar reuniones, pero la mayoría de los casos se registran entre personas que siguen juntándose con amigos y familiares para la carnita asada y piñatas, razón por la cual cada vez son más los jóvenes que se ven contagiados y hospitalizados.

Las cifras de las últimas dos semanas

Domingo 25 de octubre - 269 contagios, 2 muertos

Lunes 26 de octubre- 358 contagios, no se reportaron muertos

Martes 27 de octubre- 269 contagios, 7 muertos

Miércoles 28 de octubre- 330 contagios, 4 miertos

Jueves 29 de octubre - 358 contagios, 4 muertos

Viernes 30 de octubre - 471 contagios, 3 muertos

Sábado 31 de octubre- 352 contagios, no se reportaron muertos

Al cierre de octubre se sumabam 57,102 contagios, con 891 muertos

Domingo 1 de noviembre - 381 contagios, 3 muertos

Lunes 2 de noviembre - 307 contagios, no se reportaron muertos

Martes 3 de noviembre - 293 contagios, 10 muertos

Miércoles 4 de noviembre - 404 contagios, 3 muertos

Jueves 5 de noviembre - 530 contagios, no se reportaron muertos

Viernes 6 de noviembre - 480 contagios, 3 muertos

Sábado 7 de noviembre - 540 contagios, 1 mierto

Domingo 8 de noviembre - 513 contagios, no se reportaron muertos