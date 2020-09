Sandieguiños huyen a hoteles por miedo a incendios y a Covid 

Aunque hay dos centros de evacuación establecidos para los desplazados por los incendios al Noreste de San Diego, mucha gente se fue a hoteles, pues con la pandemia, muchos tienen miedo al contagio.

Los albergues se establecieron en la preparatoria Steele Canyon y la secundaria Joan McQueen.

Debido a las estrechas calles de la zona de las conflagraciones, que ya superan los 5 mil acres de maleza y casas consumidas, está cerrada la circulación.

Y a la gente que tiene drones, se le ha pedido no volarlos debido a las mùltiples naves que estàn circulando para apagar los incendios. A la gente que vive en la zona y sigue en sus casas también se le pidió no salir a ver los incendios, por su seguridad y debido a que la calidad del aire no es la mejor, lo mismo se recomienda para otras zonas, pues el humo se ha dispersado debido a las rafagas de aire.

La temperatura en la zona de Alpine alcanza los 94 grados, pero se siente más intensa por los incendios, y se espera que calentará aún más debido a un sistema de vientos Santana a partir del martes.

Debido a la pandemia la Cruz Roja pide a la gente hacer donativos monetarios, en lugar de llevar donativos a los albergues, se agradece el gesto, pero para evitar posibles contagios es mejor donar a través del portal