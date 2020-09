San Diego reporta 174 casos, pero podría subir en alerta 

San Diego, CA.- Hasta 174 nuevos contagios y 6 muertes es el reporte del jueves 17 de septiembre en el conteo diario de casos de COVID-19 del Condado de San Diego.

Por primera vez en 5 meses la vecina región reporta una cifra menor de 200 contagios, aún así San Diego podría cerrar de nuevo su economía si es que el Condado está de nuevo integrado en el nivel morado de la escala Californiana de contagios.

El semáforo Californiano va de amarillo a morado con contagio mínimo (menos del 2 por ciento de cada 100 mil residentes), en el nivel amarillo; contagio moderado, es decir de 2 al 4.9 por ciento entre cada 100 mil residentes en el nivel naranja; en el nivel de contagio sustancial, o rojo donde se encuentra San Diego actualmente, se indica un porcentaje del 5 al 8 por ciento por cada 100 mil residentes; y el nivel de contagio amplio, o morado, indica un nivel de contagio de mas del 8% por cada 100 mil residentes.

Desde que se reportó el primer caso del llamado coronavirus en marzo, 953 mil 964 residentes locales se han realizado la prueba, casi una tercera parte de la población de 3.5 millones. En total se han registrado 43 mil 619 casos y 754 muertes.

Pero aunque solo el 1.8% de las 9,495 pruebas realizadas el miércoles dieron positivo, el nivel de contagio de los últimos 14 días se mantiene en 4.2%, el el nivel de contagio reportado a diario es el 7.9 por ciento por cada 100 mil residentes.

Si San Diego se mantiene en 7%, podría el próximo martes subir al nivel morado de contagio, es decir que Contagio Amplio, todos los negocios no esenciales volverían a cerrar, los restaurantes de nuevo pasarían sus operaciones al aire libre y muchos otros negocios tendrían que ajustarse de nuevo, como los gimnasios y las iglesias que volverían a operar al 25% de capacidad, o un máximo de 100 personas, lo que sea menor.

Debido a los brotes reportados entre estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego, SDSU por sus siglas en inglés, San Diego se ve en peligro de subir a morado, pero el campus ya canceló las clases presenciales, todo volvió al modelo virtual y todos los estudiantes, vivan o no en la escuela, serán sometido a pruebas.

San Diego pidió al Estado de California que no se contabilizaran los casos de SDSU en su conteo global para evitar entrar al nivel morado, pero el gobernador Newsom dijo que no, pues la universidad es parte de la región, y aunque San Diego aboga que es una micro región y los casos no han provocado mayores brotes, la petición fue negada, por lo que sí podría entrar al nivel morado la próxima semana, de no seguir la tendencia de contagios a la baja.