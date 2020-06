San Diego busca mejorar relaciones policía-comunidad

San Diego, California.- Los procesos policiacos van a cambiar en San Diego para evitar que se registre otra muerte a manos de la policía y para mejorar las relaciones entre la comunidad y el sector seguridad pública.

“Condenamos esas acciones, lo que vimos en Minneapolis no se hace en San Diego, lo que pasó en Minneapolis estuvo mal y es inaceptable, por lo que ahora estamos tomando medidas para que no suceda aquí en San Diego”, dijo el alcalde de San Diego Kevin Faulconer, quien reconoce el derecho de la gente a manifestarse, pero no acepta los actos violentos de las manifestaciones; también reconoció que la mayoría de los manifestantes del domingo fueron pacíficos, y un porcentaje menor fueron violentos, a lo que agregó “no vamos a aceptar el secuestro [de estas protestas] que pongan en peligro a la gente y nuestros policías, la gente tiene derecho de estar enojada por lo sucedido, yo lo estoy, y podemos sanar las heridas”.

El jefe policiaco David Nisleit dijo por su parte que en sus 32 años de carrera como policía “no había visto algo como esto, esto me hizo enojar, la policía de San Diego está contigo, te vamos a apoyar si quieres protestar, hazlo, pero hazlo de manera pacífica, pero no vamos a tolerar el vandalismo, los saqueos, no voy a permitir que mis oficiales sean atacados, así que trabaja con nosotros”, pidió al público en la conferencia virtual del lunes 1º de Junio.

Nisleit dijo que el procedimiento de restricción de la carótida ó restringir con la rodilla, como el utilizado por el policía de Minneapolis que mató a George Floyd, aunque efectivo, será eliminado del protocolo policiaco local.

El jefe sandieguino sabe que hay más protestas en camino, por lo que se busca mejorar la relación de las fuerzas policiacas con la comunidad, a lo que agregó la regidora Georgete Gómez “ahora empezamos un nuevo capítulo, estamos comprometidos a cambiar los tonos de las agencias policiacas, y que haya mejores entrenamientos para restaurar la justicia, y así asegurarnos que los policías entiendan mejor a las comunidades de color”, agradeciendo al jefe Nisleit que haya escuchado el llanto por la justicia del pueblo sandieguino.

“Necesitamos restaurar la confianza del público en las autoridades”, dijo por su parte la regidora afroamericana Mónica Montgomery, quien agradeció a las autoridades locales que aplanen la curva de la desigualdad. “La gente necesita sentirse segura cuando sale de su casa y lo bueno que tenemos a gente que quiere hacer cambios progresivos, para reformar a la policía”, agregó.

¿QUIÉNES SON LOS INFILTRADOS?

De acuerdo a Nisleit, la mayoría de los manifestantes del fin de semana son residentes locales, a los cuales se les han unido personas de otras entidades; de las 97 personas que fueron arrestadas el domingo, una cuarta parte (24) eran residentes de fuera de la región, por lo que “estamos reuniendo datos de inteligencia sobre quiénes están participando, hemos notado que hay gente que se presenta en un tono anarquista, que lanza botellas de vidrio, plástico, martillos a mis agentes, los cuales están respondiendo de inmediato para evitar que alguien salga herido”.

En cuanto a qué grupos están ocasionando los disturbios, eso no se dio a conocer, pues siguen las investigaciones en curso.

Según Nisleit, todas las agencias policiacas del Condado trabajan en conjunto, de manera regional, para mantener la paz en las protestas y buscan, ante todo, evitar enfrentamientos entre las autoridades y el público.

La esperanza, según Montgomery, es que dentro de los siguientes seis meses se conforme una comisión independiente que se encargue y gobierne el mejoramiento de los procedimientos policiacos para evitar la escalación de eventos