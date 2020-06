San Diego: Cierran restaurante mexicano por ignorar lineamientos

SAN DIEGO, California.- El único restaurante y bar junto al lago Hodges recibió esta semana la orden del Condado de San Diego de cerrar sus puertas luego de que sus dueños hicieron caso omiso de los lineamientos de salud.

El Hernández Hideaway no podrá volver a abrir sus puertas hasta que muestre al condado que se siguieron todos los estándares de desinfección y se imponga la sana distancia.

Este restaurante, como muchos otros abrió sus puertas el 21 de Mayo, para recibir a comensales en su interior, pero tras varias visitas de las autoridades de salud se encontró que los empleados no estaban usando cubrebocas, que las mesas no estaban distanciadas y que no se estaban siguiendo los protocolos de desinfección.

Su propietario, Rick Stevens dijo que no seguirían tales medidas al ser cuestionado, por lo que martes 23 se notificó que el establecimiento iba a ser cerrado hasta nuevo aviso.

Este es uno de dos restaurantes cerrados por las autoridades de salud, el otro fue El Prez de Pacific Beach, luego de que se viralizaran videos en plataformas sociales de aglomeraciones dentro del establecimiento, como en los viejos tiempos. El Prez volvió a abrir sus puertas, y ya sigue todos los lineamientos de la sana distancia, uso de cubrebocas y ha limitado la cantidad de visitantes que deja entrar.