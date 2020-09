Restricciones en frontera siguen vigentes hasta septiembre, no diciembre

SAN DIEGO, CA.- Las restricciones en el cruce fronterizo de México a Estados Unidos se mantienen vigentes hasta el próximo 21 de septiembre, hasta el momento, no hasta diciembre, confirmó el cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez.

Lo anterior, fue una aclaración realizada por el cónsul general de México en San Diego a esta casa editorial, este miércoles, tras varios reportes en diferentes medios de comunicación sobre una supuesta extensión de estas restricciones establecidas entre la frontera de México con Estados Unidos para evitar la propagación del coronavirus.

“Es completamente falso, lo que algunos medios dicen que dije. La verdad no sé el origen, no sé si fue en las redes sociales que esto toma vida propia…No sé que sucedió, pero la única fecha precisa que nosotros tenemos de hasta cuando se tienen emplazadas las restricciones para viajes no esenciales a través de la frontera terrestre de México a Estados Unidos, es el 21 de septiembre”, comentó González Gutiérrez.

Desde el pasado 20 de marzo, las autoridades del gobierno de México junto a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron e iniciaron la restricción en los cruces considerados como no esenciales a todos los viajeros por los cruces terrestres desde México hacia Estados Unidos, para evitar la propagación de coronavirus.

Las restricciones fueron anunciadas por un periodo de 30 días, las cuales se han extendido por otro periodo de 30 días, desde abril hasta la actual fecha del 21 de septiembre.

Hasta este 2 de septiembre, ni autoridades de Estados Unidos ni de México, han señalado alguna otra extensión, pero en las ocasiones anteriores, las restricciones fueron extendidas a unos pocos días antes de la fecha de vencimiento.

El cónsul general de México en San Diego agregó que entre octubre y noviembre, se espera que culminé un proyecto de infraestructura en la región fronteriza de Tijuana con San Diego, que consiste en la creación de nuevos carriles para el cruce de norte a sur y viceversa por las instalaciones conocidas como Puerta México en la garita de San Ysidro.