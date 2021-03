Reanuda Departamento de Estado de EU programa de menores centroamericanos

Washington, DC.-El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la reapertura del programa de Menores Centroamericanos (Central American Minors, CAM).

De acuerdo con un comunicado, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional ya iniciaron la primera fase del proceso de restablecimiento y mejora del programa CAM para que los menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que reúnen los requisitos puedan reencontrarse con sus padres que estén legalmente presentes en Estados Unidos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El programa ofrece una alternativa segura, legal y ordenada a los riesgos que se asumen al intentar migrar a Estados Unidos en forma irregular.

La frontera Sur del vecino país permanece cerrada a la migración irregular, por lo que reiteran la advertencia de que las personas no deben intentar hacer ese viaje peligroso.

La Oficina de Población, Refugiados y Migración (Bureau of Population, Refugees, and Migration, PRM) del Departamento de Estado está trabajando en colaboración con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (United States Citizenship and Immigration Service, USCIS) del DHS para reabrir el programa en dos fases:

En la primera se procesarán las solicitudes elegibles que se cerraron cuando se canceló el programa en 2017, y en la segunda se comenzarán a aceptar nuevas solicitudes, y daremos en breve más pautas actualizadas sobre esto.

La oficina de PRM y el USCIS ya han identificado todos los casos suspendidos que reúnen los requisitos para la reapertura y trabajarán en coordinación con los organismos de reasentamiento nacionales para ponerse en contacto con los progenitores elegibles, a fin de verificar que aún tengan presencia legal en Estados Unidos y desean reabrir el caso de sus hijos.

Una vez que sea haya realizado esta constatación, la PRM dará instrucciones a su Centro de Asistencia para el Reasentamiento con sede en El Salvador para que se ponga en contacto con los menores y los familiares en El Salvador, Guatemala y Honduras para comenzar el trámite del caso.

Se prevé que los primeros contactos con los padres comenzarán ya en la semana del 15 de marzo.

La PRM y el USCIS también están desarrollando planes para expandir el programa y aceptar nuevas solicitudes. Se ofrecerán detalles tan pronto como estén disponibles.

Junto con otras iniciativas del gobierno estadounidense, el reinicio del programa CAM es un paso importante hacia la ampliación de las vías legales para la protección humanitaria y las oportunidades en Estados Unidos.

Durante la vigencia del programa, se ha logrado que cerca de 5 mil menores se reencuentren de manera segura con sus familias.