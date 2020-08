Piden autoridades de California ahorrar energía

SAN DIEGO, California.- El Sistema Operador de Energenía de California lanzó una alerta pues debido a las altas temperaturas y el incremento en el uso de aires acondicionados desde Sacramento a San Diego, se podrían registrar apagones.

Como en el año 2000, las autoridades estatales anunciaron el llamado ‘Flex Alert’, mediante el cual se le pide al público reducir su consumo eléctrico esta semana, mediante el no uso de electrodomésticos en horas pico y reducir el uso del aire acondicionado, en lugar de ponerlo muy frío a 60 grados, ponerlo a 72º Fahrenheit, que es cómodo para cualquiera.

El Flex Alert o Alerta de uso reducido de energía es de 15:00 a 22:00 horas. todos los días esta semana, que es cuando más se consume electricidad, por lo que se sugiere no utilizar electrodomésticos durante ese tiempo.

De acuerdo a la Agencia, debido a las altas temperaturas, California y muchos estados del Oeste de los Estados Unidos están ocasionando apagones debido a la saturación del uso del suministro eléctrico, entre las comunidades recientemente afectadas se vieron apagones durante el fin de semana en Carlsbad, Escondido, Del Mar, El Cajon, Point Loma, Torrey Pines, Fletcher Hills, San Marcos y Mira Mesa.

Pero los apagones no ocurren de la nada, pues la empresa local de energía SDG&E lanza advertencias minutos antes mediante su perfil en Twitter.

Actualmente la demanda energética a nivel estatal es de más de 40 mil megawatts, y aunque hay capacidad para 53,336 megawatts, durante horas pico se está consumiendo 45 mil 669 mega watts

Las sugerencias para reducir el consumo eléctrico es mantener el aire acondicionado, si cuenta con el mismo, en 78 grados, no usar electrodoméstico durante horas pico es decir entre las 15:00 y 22:00 horas.

Apagar el alumbrano no necesario y deconectar todos los aparatos no utilizados; para mantener la casa u oficina frescas, cerrar las percianas, pero dejar ventanas abiertas, y de prenferencia utilizar abanicos, no el aire acondicionado.

Para todos los que trabajan desde casa se sugiere cargar las computadoras portátiles ó ‘laptop’ durante la noche y no conectarla de nuevo sino hasta que se baje la batería, no tener la laptop conectada todo el día.