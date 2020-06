Pide Condado de San Diego realizarse prueba Covid-19

SAN DIEGO, California.- Aunque no presentes síntomas, las autoridades de salud del Condado de San Diego quieren que te realices la prueba del Covid-19 para descartar que seas portador del mismo.

"Como no podemos estar seguros quién pueda ser contagioso, la gente debería hacerse la prueba para asegurarse que no sean positivos y que no estén contagiando a otros", dijo la Doctora Wilma Wooten, directora de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condao de San Diego.

Como lo hemos estado informando en las semanas pasadas, tanto el Condado como el Estado ha estado abriendo sitios por todos lados para que la gente acuda a realizarse el examen, pero con cita previa.

Si tienes seguro médico, tu médico te refiere y te dice a donde ir, y recibes el resultado al día siguiente; si no, llama al 211 para pedir que una enfermera del Condado te ayude con el trámite.

Algunos sitios establecidos por el Estado de California se encuentran en las ciudades de Chula Vista, El Cajon y hay otro en San Ysidro, para conocer las locaciones y poner tu cita, visita el sitio https://lhi.care/covidtesting.