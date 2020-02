Muere médico que alertó sobre el coronavirus y fue obligado a retractarse

BEIJING, China

El doctor Li Wenliang, de 34 años, y quien fue el primero que intentó alertar a sus colegas sobre el desarrollo de una enfermedad aún no identificada, falleció.

Wenliang había trabajado en un hospital ubicado en el epicentro del brote, en la ciudad de Wuhan.

La policía local lo reprendió por “difundir rumores” sobre la enfermedad a finales de diciembre, de acuerdo con reportes noticiosos.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento del doctor Li Wenliang. Todos debemos rendir homenaje a la labor que realizó” sobre el virus, tuiteó la Organización Mundial de la Salud.

Menos de media hora después de haber anunciado el viernes en la mañana que Li se encontraba en estado crítico, el hospital recibió cerca de 500 mil comentarios en las redes sociales, muchos de ellos de personas que deseaban su recuperación.

“No nos vamos a ir a dormir. Estamos a la espera de un milagro”, escribió una de ellas.

Li era uno de varios profesionales médicos en Wuhan que trató de advertir a sus colegas y a otras personas cuando el gobierno no lo hizo, reportó el diario The New York Times hace unos días.

Señaló que luego de que la misteriosa enfermedad afectó a siete pacientes en un hospital, Li dijo en un grupo de chat por internet el 30 de diciembre que estaban “en cuarentena en el departamento de urgencias”.

Otro miembro del chat respondió preguntando “¿El SARS está de regreso?”, en referencia al brote del síndrome respiratorio agudo grave de 2002-2003 que dejó cientos de muertos, agregó el periódico.

Las autoridades de salud de Wuhan convocaron a Li a la mitad de la noche para que les explicara la razón por la que compartió la información, y posteriormente la policía lo obligó a firmar un comunicado en el que admitía “comportamiento ilegal”, señaló el Times.