Loaiza permanece detenido en Washington: Buró Federal de Prisiones

San Diego, California.- El ex pelotero mexicano de las grandes ligas, Esteban Loaiza se encuentra en una prisión federal en Washington, confirmó Scott Taylor, vocero del Buró Federal de Prisiones, este lunes.

De acuerdo a Taylor, después de que Loaiza fue sentenciado en una corte federal en el distrito del sur de California, fue designado para cumplir con su sentencia en las instalaciones llamadas FDC SeaTac.

El ex lanzador fue sentenciado a tres años de prisión por el cargo federal en su contra por posesión de cocaína con el intento de distribución tras ser arrestado en San Diego, California.

Loaiza recibió su sentencia incluyendo cinco años de libertad condicional por parte del juez federal, Janis Sammartino, en una audiencia realizada en la Corte Federal en San Diego, el 8 de marzo del 2019.

Taylor informó a esta casa editorial, que Loaiza permanece cumpliendo su condena en FDC SeaTac, con fecha programada de liberación hasta el 8 de agosto del 2021.

El vocero de la agencia federal agregó que por razones de seguridad y bienestar, no puede discutir las condiciones específicas del confinamiento del preso o los planes de su liberación.

Algunos medios locales señalaron este domingo, que Loaiza habría sido liberado y deportado a Tijuana, debido a una supuesta liberación temprana, la cual fue desmentida por las autoridades federales.

La abogada defensora del ex esposo de Jenny Rivera, Janice Deaton, señaló al momento de la sentencia del mexicano, que el ex beisbolista no cumpliría con los cinco años de libertad condicional como parte de su sentencia, sino que sería deportado a México.

El caso del ex pelotero mexicano, se llevó a cabo en la corte federal en San Diego, en los primeros meses del 2019, y el ahora prisionero federal, estuvo en aquel entonces acompañado de sus familiares durante el proceso incluyendo a un lado de sus padres, hermanos, hijo, ex esposa y otros parientes.