Liberarán a conductor que mató a cuatro en Barrio Logan

San Diego, California.- El marinero que chocó su camioneta, salió volando del puente Coronado y mató a cuatro personas a las que les cayó el auto tras el accidente suscitado en el 2016, va a salir antes de tiempo.

El Departamento de Correcciones de California acaba de anunciar que Anthony Sepolio de 27 años va a salir de la cárcel por buen comportamiento, luego de purgar 2 años y 10 meses de su sentencia de casi 10 años por homicidio vehicular.

Sepolio manejaba su camioneta por el puente Coronado cuando perdió el control y salió volando del mismo al intentar rebasar a otro auto, la camioneta cayó en el parque Chicano, matando de inmediato a cuatro personas.

Esto ocurrió el 15 de Octubre del 2016, cuando fallecieron Annemarie (50) y Cruz Contreras (52), una pareja de Chandler, Arizona, así como Andre Banks de 49 años y Francine Jiméne de 46 años, quienes eran de Hacienda Heights. Otras siete personas resultaron seriamente heridas.

Sepolio, quien estuvo bebiendo momentos antes del accidente, no presentó un nivel etílico elevado, pero sí recibió un cargo por manejar bajo la influencia del alcohol en el juicio, pero según la investigación, sí manejaba sobre el límite de velocidad, razón por la cual perdió el control de su vehículo.

Sepolio va a ser uno de muchos prisioneros liberados antes de tiempo debido a la pandemia, pero no sin controversia, pues la misma fiscal del Condado, Summer Stephan no está de acuerdo "ésta liberación es inconsciente, esto va a revictimizar a la familia y amigos de los cuatro muertos que siguen sufriendo por sus muertos y siguen manejando el trauma que esto les trajo", dijo la fiscal en un comunicado.

De acuerdo a Stephan, Sepolio sigue minimizando el incidente al no aceptar que manejaba a exceso de velocidad y que no estaba en estado para manejar, pues no sólo había tomado, sino que hablaba con su novia por teléfono, con la que peleaba, lo que lo llevó a accidentarse.