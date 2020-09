Las claves de una chef mexicana en San Diego para sobrevivir a la pandemia

San Diego, CA.- Cuando Claudia Sandoval ganó la sexta temporada de Master Chef se convirtió instantáneamente en toda una celebridad por sus creaciones culinarias.

De participante pasó a juez de Master Chef Latino y tenía todo listo para lanzar su panadería Cochi Dorado, pero luego ocurrió la pandemia.

Tenía el local amarrado en una zona céntrica de National City, los préstamos, todo, pero no se pudo y se quedó con las ganas de ofrecer su delicioso pan dulce al público, como ella lo había soñado, en su propio negocio.

El 17 de Marzo cerraron negocios por todos lados en todo el condado de San Diego, y el sector restaurantero así como los negocios de comida fueron los más afectados, aunque el gobierno se dio a la tarea de rescatarlos, a los establecidos, los que estaban en proceso de abrir se quedaron con las ganas.

"Yo estaba trabajando con la Administración de Negocios Pequeños y me dijeron que ya no me iban a dar el préstamo porque tenían que rescatar a los negocios que ya existen, y pues aquí estamos, y tal vez no es lo que buscamos, pero estamos chambeando", dijo en entrevista mientras atendía a clientes en la chocolatería Eclipse Chocolate de North Park, uno de los tantos negocios que la invitaron a ofrecer su pan dulce.

En el Cochi Dorado, que esperaba abrir el 30 de junio, iba a tener postres, pasteles, flan de café de olla, panacotas, peras pochadas en jamaica y más, pero como no pudo abrirlo, actualmente ofrece otros postres y pan dulce en distintas locaciones donde la han invitado a vender sus producciones.

"Gracias a Dios este producto y esta marca es un buen negocio y si Dios quiere para el próximo año lo abrimos, mientras tanto, en donde estemos se nos vende todo", dijo la chef sandieguiña de raíces sinaloenses.

La mujer que hizo al chef Godon Ramsey devorarse un tamal de huitlacoche con una salsa de nopales, una crema de aguacate, chicharrones y un pez espada zarandeado con una salsa verde y salteado de chayote y garbanzos, con un flan de lima limón de postre, con unas peras pochadas en jamaica, no se ha dado por vencido, pues como hija de varias generaciones cocineras mexicanas sigue con su misión de resaltar la comida mexicana para el mundo.

Así como sus tías tenían sus puestitos de comida en el malecón y sus tíos salían a pescar en la mañana en sus pangas, ella sigue trabajando duro para dar a conocer y destacar la comida mexicana con todos sus matices, por lo que lanzó su libro de cocina en el 2016, y sigue trabajando duro para continuar con la tradición de destacar la comida mexicana a pesar de los cambios producidos por el Covid.

Sandoval agradeció las oportunidades recientes de poder vender su pan dulce de negocios como Eclipse Chocolate de North Park y Sugar and Scribe en La Jolla.

En la cocina hay muchos chefs con mucho ego, pero ha tenido la suerte de contar con el apoyo y colaborar con sus colegas, "no vamos a poder sobrevivir este apocalipsis de la pandemia a menos que trabajemos juntos", dijo Sandoval, quien agradeció las oportunidades recientes de poder vender su pan dulce de negocios como Eclipse Chocolate de North Park y Sugar and Scribe en La Jolla.

Y mientras abre el Cochi Dorado, el Casino Jamul la invitó también a vender su pan dulce en su panadería a partir de esta semana.