Joven arrestado en estación del Trolley entabla demanda

SAN DIEGO, California.- Amaurie Johnson, el joven de 23 años visto en el video viralizado de su arresto en la estación del tren ligero de Grossmont, entabló una demanda contra la ciudad de La Mesa y su policía municipal así como otras seis personas no identificadas.

Johnson, quien alega estaba esperando a sus amigos que viven frente a la estación del trolley fue arrestado por policías municipales de La Mesa y violentado, según se vé en el video del 27 de mayo, esto tres días antes de las protestas a las afueras del cuartel policiaco de la ciudad de La Mesa.

En la demanda, entablada el miércoles por el bufete jurídico de Troy P. Owens Jr., se indica que fue arrestado sin causa probable y alega negligencia, fuerza excesiva así como racismo de parte de policías. De acuerdo a documentos de la corte, el oficial Matt Dages, visto en el video y otro oficial lo violentaron por nada, pues Johnson solo estaba esperando a sus amigos.

El complejo de departamentos frente a la estación del trolley de Grossmont es considerado de lujo, y debido a su vestimenta, según documentos de la corte, los policías asumieron que Johnson no pudiese tener amigos viviendo en ese complejo, “su conducta fue basada en el hecho que el señor Johnson es negro”, dice la demanda.

Según la policía a Johnson lo detuvieron por fumar en público, lo cual no se permite según las leyes locales, no puedes fumar en espacios públicos, y cuando se le llamó la atención este atacó a los oficiales, pero al revisarse los videos de las cámaras que portaban policías, no se miraba ninguna imagen de cigarrillos por ningún lado, por lo que se cancelaron dichos cargos.

Al día siguiente del incidente, el jefe policiaco de La Mesa, Walt Vásquez dijo en conferencia haber revisado la investigación pero que dicha indagatoria no produjo conclusiones, y enfatizó que “la ley de California me pide que no comente los detalles del reporte, o las conclusiones de la investigación”.

El oficial Matt Dages se encuentra suspendido con goce de sueldo mientras continúan las indagatorias, pero no se sabe si al oficial se le redujo de puesto.