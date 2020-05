Hombre acude a supermercado con capucha de Ku Klux Klan en SD

San Diego, California.- Un hombre portando una capucha del Ku Klun Klan fue visto realizando sus compras en un mercado al norte del condado de San Diego, este fin de semana.

Las autoridades del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego informaron este lunes que estaban informados sobre el incidente ocurrido en un supermercado en el área de Santee, el pasado 2 de mayo.

“Oficiales no fueron llamados a la escena en el momento que ocurrió el incidente. Detectives del Departamento del Alguacil están investigando el asunto y perseguirá a cualquier criminal bajo los cargos apropiados”, informaron las autoridades del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, por medio de un comunicado.

El alcalde de Santee, y otros líderes de la comunidad condenaron el hecho, que fue plasmado en fotografías que circularon por las redes sociales.

“Santee, sus líderes y yo, no toleraremos tal comportamiento. Santee y sus ciudadanos son geniales, y las acciones de este individuo en particular no son representativas de nosotros como pueblo y maravillosa ciudad”, dijo John Minto, alcalde de Santee por medio de un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad del individuo.