La víctima y su asesino ya se conocían, según testigos, George Floyd, quien murió por asfixia cuando Derek Chauvin lo inmovilizó poniéndole la rodilla al cuello durante 8 minutos y 46 segundos el 25 de Mayo, eran conocidos y no se llevaban.

De acuerdo al testimonio, en el programa especial “Justice for All” (Justicia para Todos) que televisó CBS News, Floyd y Chauvin ya se conocían, ambos trabajaban como elementos de seguridad de un antro en un un barrio latino de Minneapolis, y no tenían buenas relación.

“Derek era muy agresivo en el antro con la gente [lo cual provocó roce entre ellos]; ellos se conocían, y se conocían bien”, dijo David Pinney en entrevista para este especial que fue transmitido a nivel nacional la noche del martes, horas después del entierro de Floyd.

Mientras que Chauvin es catalogado como agresivo, quienes conocieron a Floyd en vida, incluyendo la dueña del antro donde ambos trabajaron, dijo que Floyd era un pan de Dios, “me decía jefita, era de esas personas que cuando entrabas a un lugar siempre estaba sonriendo y te hacen sentir bien”, comentó en entrevista Maia Santamaría.

“No me sorprendió ver que Chauvin le puso la rodilla en el cuello [a Floyd], porque ha hecho cosas similares”, dijo Santamaría al ser cuestionada sobre el incidente y su opinión al respecto; por su parte, el hermano de George Floyd dijo que el incidente donde murió su hermano mayor fue algo personal.

Chauvin enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y está detenido con una fianza de 1.25 millones de dólares. Los otros tres policías que estuvieron presentes el día de la muerte de Floyd también fueron detenidos bajo cargos de accesorio al crimen.

Chauvin cuenta con 17 quejas en su contra y dos cartas en su historial, donde se le llamó la atención. Floyd no tenía antecedentes.

Floyd, quien era originario de Houston, fue enterrado el martes.

El programa especial de de 54 minutos, que relata además otros casos suscitados donde el racismo llevó a la muerte de otros afroamericanos, ya se encuentra disponible en YouTube, en el enlace.