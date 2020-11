Durante primer 27 mil sufragan en San Diego 

Ya sea que quieran votar en persona o que quieran dejar su boleta en las casillas, este año en California la gente puede hacerlo a partir de este Día de Brujas.

El día oficial de las elecciones es el martes 3 de noviembre pero debido a la pandemia y para facilitar la sana distancia, California permite 4 días para votar en persona para los que así lo quieran, pues se envió por correo desde principios de Octubre los formularios para votar por correo a todos los electores registrados.

Giovanny Pérez, voluntario en las casillas de la secundaria Chula Vista Middle School

Para Giovanny Pérez, que es voluntario en las casillas de la secundaria Chula Vista Middle School, esta es su primera elección "la vez pasada tenía 17 años así que no me tocó, pero sí trabajé en casillas; esta vez sí me toca votar y fue lo primero que hice cuando llegué", comentó emocionado.

Gonzalo Marquez, por su parte, a quien ya le ha tocado votar antes dijo que "todas las elecciones son importantes, no hay que dejar que otros elijan por nosotros".

De acuerdo al registro electoral del Condado San Diego 27 mil personas acudieron a votar en persona en el primer día de elecciones y ya recibió casi un millón de boletas electorales por correo, así como directamente en sus oficinas.

Hay un total de 200 casillas a lo largo y anchor del Condado, desde San Ysidro a Oceanside.