Elecciones de este 3 de noviembre son críticas: Experta

SAN DIEGO, California.- Este 3 de noviembre se decide el próximo presidente de Estados Unidos, así como diferentes puestos y propuestas, lo cual es crítico y con un impacto para las siguientes generaciones, señaló Jessica Córdova, especialista en comunicación del Centro de Iniciativas de Políticas (CPI, por sus siglas en inglés).

Los sandieguinos tuvieron desde el sábado pasado y hasta este martes a las 20:00 horas para votar en persona en 235 casillas, así como votar por correo en unas elecciones en las que se anticipa que se tenga una participación histórica.

“Estas elecciones son críticas y nuestro voto tendrá un impacto profundo ahora y para las generaciones que vienen. Históricamente, los latinos y la gente joven no han votado reflejando los números y el poder que tenemos. Necesitamos que se oiga nuestra voz. No solo votamos por nosotros mismos, votamos por nuestras familias, nuestra comunidad y para las personas que no pueden votar”, expresó Córdova.

De acuerdo a la vocera del Registro Electoral del Condado de San Diego, Rebecca Lee, las personas que no se registraron para votar pueden participar en estas elecciones visitando alguna de las casillas y emitiendo un voto provisional.

Estas elecciones afectarán la frontera, la política sobre la migración, cómo enfrentamos la crisis de salud pública, y los derechos de los trabajadores, entre muchas cosas más”, destacó Córdova.

Por ejemplo en California, Córdova mencionó que se tiene la oportunidad de traer cientos de millones de dólares para las escuelas locales y los servicios sociales con la Propuesta 15.

También se tiene la oportunidad de volver a considerar la etnicidad en el diseño de programas con la Propuesta 16.

“Podemos parar a Uber y Lyft de explotar a sus trabajadores rechazando a la Propuesta 22”, señaló.

De acuerdo a información del Registro Electoral del Condado de San Diego, hasta el 2 de noviembre, ya votaron un millón 203 mil 205 votantes en la región.

“Los latinos tienen el poder de decidir las elecciones pero necesitamos votar”, subrayó Córdova.

La especialista en comunicación del CPI recalcó que muchas decisiones que afectan la vida diaria están hechas a nivel local.

“La ciudad de San Diego va elegir un nuevo alcalde y habrá cinco nuevos concejales en el Consejo de la Ciudad”, mencionó.

También podrá haber cambios grandes a nivel del condado de San Diego.

“Tres supervisores del condado están en la boleta electoral. El Condado de San Diego maneja servicios de salud, de vivienda y programas para jóvenes. Es importante participar en estas elecciones y seguir luchando para nuestra comunidad después de las elecciones”, apuntó Córdova.