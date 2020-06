Chula Vista: No habrá show aéreo y se cancelan eventos del 4 de Julio

San Diego, California.- Ni asados, ni cohetes, ni pancakes, nada se celebrará el 4 de Julio en Chula Vista, y ni te alborotes de tener evento en tu cuadra, porque no habrá permisos.

La ciudad de Chula Vista anunció el martes que debido a la pandemia por el COVID-19, que sigue latente, no habrá ninguna celebración el 4 de Julio por la independencia de los Estados Unidos; se cancela el 4thFest, los bomberos no tendrán su pancake breakfast y no habrá show de fuegos pirotécnicos.

Las oficinas municipales estarán cerradas a partir del viernes 3 de Julio y la policía advirtió al público que no se permitirán fiestas ni el uso doméstico de cohetes, pues son ilegales.

Si quieres reportar la detonación de cohetes puedes llamar al 619-691-5151.

Olvida los aviones

La base militar de Miramar anunció además esta semana que el tradicional Miramar Air Show no se llevará a cabo este año, pero siguen planeando el del 2021.

El evento que data de hace más de medio siglo, tiene una asistencia anual de más de cien mil personas al día, durante tres días en los que los mejores pilotos de las fuerzas armadas, no solo los Blue Angels, hacen gala de sus destrezas aeronáuticas.

En 66 años de su existencia, sólo fue detenido en el 2013 cuando hubo un recorte a fondos al Departamento de la Defensa, esta vez es por la pandemia del coronavirus.

El Miramar Airshow se hubiese llevado a cabo el 25, 26 y 27 de septiembre