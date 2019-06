Aranceles en importaciones de México están mal: Cámara de Comercio de San Ysidro

La Cámara de Comercio de San Ysidro se mostró en contra del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 5% al 25% en todas las importaciones de México hacia Estados Unidos.



“Así no es como tratamos a nuestro socio de comercio más importante, a nuestro vecino, y a nuestros amigos. Mientras que si estamos de acuerdo de que el gobierno de México puede hacer más en su frontera sur, esta no es la manera”, dijo la presidente de la mesa directiva de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jennifer Goudeau.

La líder comerciante señaló que se aprovecharon grandes avances en la relación entre Estados Unidos y México a través de grupos de diálogo económico y de alto nivel que fueron instituidos por el ahora ex presidente del vecino país, George W. Bush, y por el ahora ex presidente, Barack Obama, pero que esos ya no existen.

“Nosotros no tenemos una guerra comercial con México. Nosotros buscamos mejor cooperación y coordinación con nuestros socios. Estos temas son mejor discutidos entre adultos de una manera diplomática”, señaló Goudeau.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de San Ysidro, los aranceles en todas las importaciones de México, significa un incremento en los precios para los consumidores estadounidenses como en productos de lechuga, tomates, fresas y aguacates, a corto plazo, mientras que a largo plazo, se contará con un incremento en productos de electrónicos, aparatos de salud, y vehículos.

“La Tacoma de Toyota que se produce en la región de California-Baja California, utiliza seis cruces entre la frontera de Estados Unidos y México para la construcción final de su producto, entonces, ¿se necesitarán tres aranceles por cada cruce desde México?”, cuestionó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Carlos Avalos.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason Wells señaló que se debe de enfocar en la aprobación del tratado de libre comercio con México, en lugar de implementar aranceles en las importaciones.

“México no va a sufrir de este dolor, nosotros, los consumidores en Estados Unidos somos los que vamos a pagar el precio y sufrir de está táctica de miedo”, expresó Wells.