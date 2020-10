Aplicará SD 55 mil vacunas gratuitas contra la gripe

SAN DIEGO, California.- Para evitar otra pandemia paralela ahora que estamos por entrar a la temporada de la gripe, el Condado de San Diego va a vacunar de manera gratuita a 55 mil personas.

Este jueves el Condado arrancó con su campaña de vacunación que visitará 6 comunidades, la siguiente vacunación será en Chula Vista el sábado.

De acuerdo al supervisor Greg Cox, además de esta campaña, otras 100 clinicas e instituciones de salud pública también estàn vacunando de manera gratuita al público.

"Nuestra Campana está dirigida a la gente que no cuenta con seguro médico, pero estamos recibiendo a quienes quieran vacunarse", dijo el jueves en conferencia presencial Cox.

La idea es evitar la saturación de los hospitales, y más debido a la pandemia del Covid.

Que no se empalmen las pandemias

"No queremos que se nos junten, sí hay vacuna contra la gripe, pero no contra el covid", agregó Cox, por eso la campaña de vacunación.

"Al vacunar a la gente contra la gripe, buscamos evitar que se saturen los hospitales, y eso depende de nosotros", dijo por su parte Nick Macchione, director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos.

Según cifras officiales, en el 2018 hubo 200 mil casos de gripe, en el 2019 más de 1.2 millones de personas se enfermaron, por eso la campaña de vacunación.

En promedio, el Condado de San Diego, en una temporada leve registra 17 mil casos de gripe y 170 muertes por complicaciones de la misma, por eso "esta vez empezamos temperano con la campaña de vacunación, y es debido a la pandemia", dijo la Doctora Denise Foster, jefa de enfermeras del Condado.

Medidas anti Covid ayudan contra gripe

Debido a que desde marzo andamos con cubrebocas y entremando medidas de prevención guardando la sana distancia, lavándonos las manos y usando soluciones antibacteriales, esto ha ayudado a prevenir la gripe de gran manera.

Segùn Foster, al momento sólo se han registrado 10 casos de gripe (5%), a comparación de los 320 casos registrados a la fecha el año pasado.

"La meta es que todos se vacunen", dijo el supervisor Cox, y se empezará con 55 mil dosis de la vacuna contra la gripe, "pero una vez que estas se agoten, se solicitarán más al gobierno federal", explicó por su parte Rob Sills, Director de Operaciones Medicas y Suministro del Condado.

Las 55 mil vacunas se distribuirán entre octubre y diciembre, o hasta agotar existencias y una vez agotadas las vacunas, se pedirán más a la federación.

Cada evento de vacunación espera servir a 200 personas, pero hay capacidad de vacunar a más.

La siguiente vacunación será en las Oficinas de Salud del Condado esté sábado 24, de 10:00 a 15:00 horas, ubicadas en el 690 de la calle Oxford.