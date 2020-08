Alertan sobre del resurgimiento de vieja estafa en San Diego

Una de las estafas más viejas del libro volvió a resurgir y la compañía de luz local advierte al público que no caigan.

Los estafadores llaman a usuarios de SDG&E exigiendo el pago de su cuenta, algunas veces a clientes que no deben nada y dicen que si no pagan el adeudo, les van a cortar el servicio de inmediato.

Muchas veces exigen el doble y hasta el triple del pago regular que hacen los usuarios.

Los vivales le dicen a las potenciales víctimas que compren tarjetas de regalo ó tarjetas de prepago y les vuelvan a llamar a un número parecido al de atención al cliente de la empresa, para facilitar los números de tarjeta y códigos de activación.

SDG&E está advirtiendo al público que no caiga, pues no es protocolo de la empresa llamar para pedir pago en caso de retraso, y no solicita pago por teléfono.

La advertencia fue hecha vía la página de la corporación y sus plataformas sociales.