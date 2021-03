Ahora sí, casi todos se pueden vacunar en California

CHULA VISTA, California.- Este cuerpecito de 1.80 de estatura y 102 kilos de peso es considerado Obeso grado 1, así que ahora que el estado de California amplió la elegibilidad para las vacunas aprovechamos.

El viernes 12 de Marzo me llegó el e-mail de Sharp anunciando que ya se abrió la etapa 1C para pacientes de condiciones crónicas, como padecimientos de corazón, diabetes, hipertension y personas obesas. El mensaje incluía el enlace para regiatrarse, así que de inmediato busque cita.

Después de 4 días de intentar cada 15-20 minutos encontrar una cita disponible, por fin encontré una en el super centro de vacunación de Chula Vista, para el viernes 19 de Marzo a las 10:30 a.m.

Cuando le comenté a mi jefa, ella me encargó la asignatura de nota, por suerte conozco a Claudia Llausás de la oficina de marketing de Sharp quién me escoltó en todo momento.

El centro comercial me queda a milla y media, así que me fui caminando, mega 'sporty' en pants y una blusa sin manga.

La estación de vacunación está en el Chula Vista Center, donde era la tienda Sears, pero la entrada para la vacunas está del lado de la calle I, del lado de la calle H es dónde te hacen la prueba del Covid.

Fotos: Nelly Cervantes

Llegas por la calle I, entras a la carpa blanca donde te reciben, les mostré el correo de confirmación que recibí y mi identificación, luego me entregaron mi tarjeta de vacunación que al reverso ya dice cuando debes regresar; me pasaron al edificio, hice una fila corta y me pasaron donde me registraron, luego me pasaron con un enfermero Latino, para la entrevista.

David luego me hizo una serie de preguntas, que si era alérgica, que si recibí alguna otra vacuna recientemente, si ya había tenido el covid, y me volvió a preguntar que lado era prominente.

Escribo con ambas manos, pero uso más la derecha, así que me vacunaron en el brazo izquierdo, luego te pasan la zona de monitoreo, donde te reciben los voluntarios con sus pompones y te echan porras porque ya recibiste la vacuna.

Te sientas unos 15 minutos a esperar y ver si no tienes reacciones secundarias y luego te vas.

ESTRICTOS Y EFECTIVOS

De acuerdo al director del Centro de Vacunacuón de Chula Vista, tratan de llevar un estricto control para evitar cancelaciones, tratando de sòlo tener la cifra de citas disponibles de acuerdo al suministro de vacunas.

A diferencia de otros sitios, es muy raro que vacunen a personas sin cita que hayan acudido y esperado horas a que los vacunaran con alguna dosis que haya sobrado, sí ha ocurrido alguna que otra vez, pero no es a diario.

Sharp Healthcare maneja 5 sitios de vacunación en San Diego, el de Chula Vista, en el centro Comercial Grossmont, en Coronado, en la Universidad Estatal de California en San Marcos, CSUSM por sus siglas en inglés y otro establecido sólo para vacunar a maestros en el centro Médico Sharp Knollwood.

Sharp ha estado vacunando a gente desde Diciembre y ya innoculó a más de 300 mil personas, incluyendo a 15 mil maestros.

El centro de vacunación de Chula Vista ya vacunó a 60 mil personas desde que abrió el 21 de Enero y recibe a diario entre 2 mil y 4,000 personas, en promedio vacunan a 3,500 personas a diario dijo el director de operaciones.

Dato curioso

A las ampolletas de Moderna les sacan hasta 11 dosis, mientras que las de Pfizer que son más pequeñas sólo tienen capacidad para 6, pues son más pequeños loa recipientes

DIVERTIDO PARA EVITAR LA ANSIEDAD

De acuerdo a Claudia Lausás del equipo de Marketing de Sharp, al principio vieron que varias personas presentaban ataques de ansiedad luego de recibir la vacuna, por lo que los voluntarios decidieron darle un giro más alentador.

"La gente del área de monitoreo nos cuenta que al principio la gente, de tantas cosas que escuchaba, reportò ataques de ansiedad y pánico, asì que ahora tenemos música y los voluntarios con pompones para festejárte que te vacunaste", dice Llausás, y es precisamente estas distractiones, que incluyen una impresión de una foto del Doctor Fauci a tamaño real, las que hacen ameno el rato.

El proceso de vacunación toma de 15 a 20 minutos, desde que llegas a cuando te dejan ir.

Si estás planeando agenda tu cita para la vacuna, recuerda que con el inicio de la temporada de béisbol, el centro de vacunación junto al Estadio Petco va a cerrar este fin de semana.

La vacuna es gratis, y hay 13 centros de vacunación desde San Ysidro a San Marcos donde puedes ser innoculado, con cita previa.

