Restricciones a viajes no esenciales a EU continuarán: Marcelo Ebrard

Ciudad de México.-México no prevé que Estados Unidos retire las medidas restrictivas por Covid-19 para viajes no esenciales para el tránsito en la frontera entre ambos países en el corto plazo, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia matutina sobre el cierre de la frontera que ha decretado Estados Unidos al tráfico no esencial desde hace ya varios meses y que México ha mantenido abierta a todo tipo de cruces.

“Hay un sistema de consulta semanal, lo que revisamos es la información de la Secretaría de Salud de México. El semáforo nos ha permitido el diálogo, en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote no se ha cambiado la restricción a las actividades no esenciales. No estimamos que en el corto plazo eso cambie. La evaluación semanal se prevé lo del siguiente mes”, contestó el canciller.

Se cuestionó sobre si ante el repunte de casos de Covid-19 en México y en Estados Unidos, el gobierno mexicano será más estricto y restrictivo en la frontera Norte, pero Ebrard Casaubón fue enfático en asegurar que el gobierno mexicano no optará por un cierre.

“Hay diferentes formas de verlo. México no va optar un cierre, eso tendría consecuencias. Eso paraliza la actividad en la frontera y el daño podría ser enorme”, contestó.

AMLO difiere sobre ‘chocolates’

En la regularización de los autos “chocolate” o ilegales en Baja California no hay acuerdo, tema que además podría ser usado electoralmente por candidatos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario durante la conferencia matutina sobre si ya existe el aval de la Federación para la regularización, dado que en Baja California se inició con un censo que, de acuerdo con las autoridades estatales, servirá de base para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan de forma ilegal en el estado.

“Nosotros no descartamos la posibilidad de que se lleve a cabo un censo para conocer a los propietarios de estos vehículos, porque en Baja California en un buen número de delitos se utilizan estos carros y cuando se hace la investigación no se tiene control, no se sabe de quiénes son; vamos a buscar tener orden”, dijo.

Pero aclaró que “eso es distinto a la regularización para que puedan ser autorizados”.

“Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, tener el control pero todavía no hay acuerdo”, dijo.

López Obrador alertó que con el proceso electoral podría utilizarse el tema con fines electorales.