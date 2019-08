‘No tengo millones para irme a Canadá’, dice Rosario a juez

Ciudad de México

Antes de que el juez determinara imponerle la prisión preventiva justificada, Rosario Robles pidió llevar su juicio en libertad, ya que dijo que siempre ha sido una mujer de paz.

“No tengo los millones para irme a Canadá y regresar impunemente. No tengo recursos porque mis tarjetas, incluida una tarjeta de crédito, están congeladas”, dijo la ex funcionaria al Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

“Yo simplemente le señalo que siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por la presunción de inocencia... yo soy una mujer de paz que nunca he cometido un delito, he luchado por la paz, por lo que no hay razón para que se dicte la medida cautelar”.

Rosario Robles fue ingresada este martes al Penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá en los próximos meses, tras ser procesada por dos delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos.

Aplaude la ip

El Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, indicó que el sector empresarial aplaude que desde el Gobierno se luche contra la corrupción y la impunidad, al hablar de la detención de Rosario Robles.

Agregó que, si hay otros señalados, será trabajo de la justicia aclararlo.

¿Aplauden la decisión de detener a Rosario Robles?, se le preguntó en la Cámara de Diputados.

“Aplaudimos que sea un combate anticorrupción, pero, además, hay que meter el de antipunidad, ése es algo que también lo aplaudimos”, dijo.

Cervantes Díaz mencionó desconocer la forma en que se declaró la prisión preventiva para la ex funcionaria federal.

“No tengo mayores datos, creo que todos los que hayan hecho algún acto de esto tienen cuentas con la justicia y la encargada será la justicia de medir esas cuentas”, comentó brevemente.