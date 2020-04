México llega a 546 decesos por Covid-19

Ciudad de México

México superó ayer las 500 muertes por coronavirus al reportar 546 decesos.

La Secretaría de Salud (SS) informó además que los casos confirmados de Covid-19 ascendieron a 6 mil 875 y los sospechosos a 13 mil 364.

La Ciudad de México continúa siendo la Entidad con más casos; 2 mil 80, seguida por el Estado de México con 754.

La Secretaría de Salud dio a conocer que el 20.4% de los municipios del País tiene al menos un caso de coronavirus; es decir, 501 localidades.

Hugo Lopez-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, aclaró sobre la medida de levantar el confinamiento el 17 de mayo para los municipios que no cuentan con contagios y que no son vecinos de alguno que presente infecciones, que aún no está definida la forma en la que se dará.

“A lo largo de esta fecha se estará trabajando con las medidas de control de la epidemia. El momento de la decisión dependerán del estado que guarden las condiciones de ese momento”, explicó.

El mapa presentando el jueves con los municipios con alta transmisión identificados en rojo, los vecinos en amarillo y los libres de vecindad y contagios en verde, es preliminar.

“No está definido este levantamiento, va a ocurrir hasta el 17 de mayo, estamos en el proceso de definición de ese momento”, explicó.

...y van 311 muertes en EU de mexicanos

Los consulados de México en Estados Unidos reportan hasta el momento 311 mexicanos fallecidos en ese país por coronavirus.

La mayoría, 258, ha muerto en el área de Nueva York; le sigue Illinois con 13 connacionales y 9 en California.

En el estado de Colorado se reportan 9, en Wisconsin 5, en Nueva Jersey 4, en Pensilvania 4, Washington 2, Georgia 2 y Michigan 2.

En los estados de Indiana, Kentucky y Texas se reporta un fallecimiento en cada estado.

Las representaciones diplomáticas en Estados Unidos también informaron que se les han reportado 125 casos de contagio entre mexicanos.

En el estado de Nueva York se han reportado 70 casos.