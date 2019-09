Demanda AMLO a gobernadores sumarse a ‘limpia’

Cd. de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Gobernadores depurar sus corporaciones policiacas.

“¿Pediría depuración a los Gobernadores?”, se le preguntó en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“Sí, a todos nos corresponde que se cuide que no haya contubernio, que no se mezcle, que no haya complicidad de autoridades con la delincuencia”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de que los Gobernadores y las autoridades locales en general, asuman su responsabilidad en el combate a la delincuencia.

“Sí hace falta mejorar, profesionalizar las policías estatales, pero eso corresponde a las autoridades estatales”, expresó.

“Estamos haciendo recomendaciones para que se tengan elementos suficientes porque son muy pocos los policías estatales y municipales en el País”.

El Mandatario reiteró que existe un déficit de elementos estatales y municipales para hacer frente al problema de la inseguridad.

“No se puede avanzar en materia de seguridad si no tenemos todos los elementos que se requiere, imagínense que se necesitan 100 mil y tenemos 60 mil, pues tenernos que resolver este faltante”.

Modelo piloto

A pregunta expresa, negó que el modelo piloto puesto en marcha en Sonora, con mandos militares en cinco municipios, pueda replicarse a nivel nacional.

Además destacó la importancia de que el Gobierno federal concentre sus esfuerzos en el despliegue de la Guardia Nacional.

“Estamos llegando a acuerdos con los gobernadores, en este caso con la Gobernadora de Sonora, para apoyar en la depuración de policías estatales y municipales, desde luego respetuoso de la soberanía de los estados y a solicitud de las autoridades locales”, expresó.

“No es un plan que se tenga a nivel nacional. Esto se hizo en Sonora porque lo solicitaron las autoridades locales. Nosotros tenemos como prioridad el despliegue de la Guardia Nacional, el que mucho abarca poco aprieta, no podemos dispersar las acciones, lo primero es consolidar la operación de la Guardia Nacional, además, eso es lo que nos corresponde como Gobierno federal, ese es el mandato que tenemos”.

En este marco, López Obrador informó que en el proyecto del Presupuesto de Egresos que presentará el próximo domingo 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, propondrá un incremento al gasto en seguridad pública.

“Va a aumentar el presupuesto para seguridad”, aseveró.