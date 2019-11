La "Mujer de blanco" de Kahlo, subastada por 5,8 millones en Nueva York

El "Retrato de una mujer de blanco" que pintó en 1929 la mexicana Frida Kahlo logró este miércoles el precio más alto, 5,8 millones de dólares, en una subasta de arte latinoamericano en la sede neoyorquina de Christie's en la que, con contadas excepciones, no hubo grandes sorpresas.



La subasta, que se divide en dos días y termina mañana jueves, seleccionó esa obra de Kahlo entre las más destacadas junto con otra de su autoría, "La canasta con flores" (1941), que alcanzó el segundo precio más alto, 3,1 millones de dólares, en ambos casos sumando a la puja el "prémium" que paga el comprador.



En la sesión, que se alargó poco más de hora y media, fueron subastadas 63 piezas y la mayoría de ellas entraron en los márgenes de venta estimados por Christie's, aunque algunas los superaron e incluso se anotaron récords, comenzando por esa "Mujer de blanco", que se ha convertido en la pintura al óleo más cara de la artista.



La obra estrella de la tarde, que no se había subastado nunca, es objeto de interés entre los amantes del arte porque corresponde a la etapa de la vida de Kahlo en la que empieza a definirse como artista y se casa con el también artista mexicano Diego Rivera, además de que hay diferentes versiones sobre la identidad de la retratada.



En cambio, "La canasta con flores" es una obra que da cuenta de la consolidación profesional de Kahlo, ya que fue comisionada por el Gobierno de México, y precede al deterioro físico que la iría incapacitando lentamente. Como curiosidad, acabó comprándola la actriz de Hollywood Paulette Goddard, que fue amante de Rivera.



En cuanto a otras piezas con éxito, el cuadro "Tablao flamenco" del colombiano Fernando Botero superó ligeramente los 2 millones de dólares, el extremo más optimista de su horquilla, y "La familia" del mexicano Rufino Tamayo alcanzó casi 1,9 millones, muy por encima de los 800.000 dólares que se calculaba que valía como máximo.



Por debajo de la cifra del millón, sobresalieron "Niña con muñeca de trapo" (1939), de Diego Rivera, que se vendió por 795.000 dólares, exactamente el mismo precio que logró "Colombiana comiendo manzana" (1982), de Botero.



Christie's subastó una amplia selección de Boteros, entre ellos las esculturas "Venus", que se vendió por 675.000 dólares; "Mujer sobre un caballo", por 615.000; "Mujer sentada", por 350.000; "Pequeño Pájaro", por 275.000; y el cuadro "Delfina", por 615.000.



Referente a los hitos históricos de la tarde, la escultura "Pareja" del costarricense Jorge Jiménez Deredia marcó un récord de ventas para el artista, con 675.000 dólares, mientras que para el cubano Roberto Fabelo lo hizo "Locos por Suyu", con 312.500 dólares.



Por su parte, "La tejedora roja" de la española Remedios Varo quedó registrada con 567.000 dólares como su trabajo en papel con un mayor precio en subasta, según informó la firma, que celebró el evento en su espacio situado a los pies del rascacielos Rockefeller.



Otras obras con recaudaciones notables fueron "El elefante", de Francisco Toledo (615.000 dólares); "Bolsas de papel", de Claudio Bravo (435.000); "Vendedora de flores en Tehuantepec", de Diego Rivera (325.000); "Sin título (fachada)", de Alfredo Volpi (375.000); o "Cabeza en blanco", de Rufino Tamayo (325.000).



Algunas de las piezas se ofrecieron bajo reserva, un precio mínimo establecido por el vendedor y por debajo del cual no está dispuesto a despedirse de su propiedad, por lo que pese a recibir pujas durante el evento, finalmente se quedaron sin nuevo dueño.



Fue el caso de más de una decena de obras, entre las que se cuentan "La pudeur" de Botero, que no alcanzó los 400.000 dólares, "Coloquio" de Francisco Zúñiga, que no llegó a 200.000, así como otras firmadas por Jesús Rafael Soto, Matta o Carlos Cruz-Diez.