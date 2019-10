Él es Edoardo Mapelli Mozzi, novio de la princesa Beatriz

Era sabido que a la princesa Beatriz le urgía casarse, pues su hermana menor, la princesa Eugenia, encontró el amor en Jack Brooksbank, con quien se unió en marzo del 2018. Finalmente, se anunció la próxima boda de Beatriz de York, de 31 años, con el millonario Edoardo Mapelli Mozzi, de 36 años, y aquí te vamos a contar quién es ese apuesto y futuro royal de origen italiano.



Edoardo Mapelli Mozzi es CEO de una empresa de desarrollo inmobiliario de lujo y diseño de interiores, llamada Banda Property, que se fundó en 2007, por ello y debido al buen gusto especialmente diseñado para cada cliente, la empresa del italiano goza de la mejor reputación en Reino Unido. Sus clientes son de lo más exigentes.

"Se cree que la prosperidad de Banda convirtió a Mozzi en multimillonario, pero el hombre de 36 años no es toda una ambición mercenaria, también es cofundador de una organización benéfica, Cricket Builds Hope, una organización que enseña cricket en Ruanda", cita Tatler.



Edoardo Mozzi estuvo comprometido con Dara Huang, quien es arquitecta y diseñadora estadounidense con herencia china y es la fundadora de Design Haus Liberty, un estudio de arquitectura e interiorismo. Edoardo y Dara son papás de un niño de 2 años llamado Christopher Woolf, apodado cariñosamente "Wolfie".

Se sabe que el futuro esposo de la princesa Beatriz tiene raíces en la aristocracia italiana y es hijo de un exesquiador alpino, el conde Alessandro Mapelli Mozzi. "Los padres de Mozzi se separaron cuando era un niño y estaba cerca de su padrastro, el empresario británico y político conservador Christopher Shale, quien murió en 2011. De hecho, Beatriz estuvo presente en el funeral", cita Tatler. Antes de que Edoardo Mapelli Mozzi y la princesa de York fueran novios, había una amistad muy cercana.

Esta es la primera vez que un miembro joven de la familia real inglesa se convertirá en madrastra.

En el pasado, Edoardo Mapelli Mozzi, futuro esposo de la princesa Beatriz de York, estuvo seriamente comprometido con una famosa arquitecta de nombre Dara Huang, con quien tuvo a su único hijo, Christopher Woolf, y tras el anuncio de la próxima boda de su expareja con la nieta de la reina Isabel II, Dara habla de este futuro evento.

"Le deseo lo mejor a Edo y Beatriz y espero unir a nuestras familias", dijo la arquitecta y empresaria Dara Huang a "Daily Mail". Aunque se cree que el millonario Edoardo Mapelli comenzó su relación con Beatriz de York cuando aún vivía con la mamá de su hijo, un familiar del italiano se ha encargado de desmentir estos rumores.

Sin embargo, todo apunta a que Edoardo y Dara estuvieron a punto de llegar al altar cuando él comenzó su romance con Beatriz, dejando a Dara Huang sola con su hijo de ahora 3 años. A este rumor se suma lo que dijo el papá de Dara, Po-Tien, un científico que trabajó para la NASA: "¿Por qué querrían terminar así? No puedo entenderlo. No es justo, pero la familia real es tan poderosa que no puedo hacer nada", de acuerdo con Vanitatis.

Tampoco la mamá de Dara Huang se explica por qué razón Edoardo dejó a su hija con su nieto, reporta "Daily Mail", e iniciar una relación con la princesa Beatriz. Sin embargo, fuentes cercanas al palacio de Buckingham aseguran que ella nunca hubiera roto una relación habiendo un niño de por medio.

La misma fuente reporta que Dara es una superviviente de los atentados terroristas de Bombay en 2008, en los que murieron 173 personas; ella misma relató en su perfil de Facebook cómo salió viva de un tiroteo.