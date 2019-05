Zel Cabrera motivó a la lectura a alumnos del Cecyte y Cobach

Emocionados por la lectura e interesados por conocer más de sus obras fue como alumnos del Cobach La Mesa y el Cecyte La Presa agradecieron a la escritora guerrerense, Zel Cabrera, sus presentaciones en el marco del programa Quien lee, puede.

El programa en sedes alternas a cargo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC) acercó durante la XXXVII Feria del Libro de Tijuana diversas actividades literarias con escritores a escuelas de educación básica, media y superior, del 17 al 26 de mayo.

La mañana del 22, Zel Cabrera, ganadora del Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018 (PNPT), concurso convocado por IMAC anualmente, se presentó ante decenas de estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel La Mesa, donde compartió su libro Una jacaranda en medio del patio.

La inspiración es una palabra extraña para mí. Mi obra viene del trabajo y los temas que me interesan son cotidianos, terrenales, lo que veo todos los días, lo que pareciera pasar desapercibido, pero es en realidad revelador”, dijo Zel Cabrera a los jóvenes que la escuchaban con atención.

¿Qué busco transmitir con mis libros? quiero transmitir algo que la gente encuentre como una historia familiar, una historia conocida y se dé cuenta de que no está mal romperla, no está mal decirla, decir en eso sí estoy, en esto no estoy, en alguna parte me reconozco como en un espejo, dijo.

“Yo no leo mucho, pero ahora voy a intentar comprarme un libro en un género que me guste, así como me gustó Una jacaranda en medio del patio, que quiero leerlo completo por el contenido y la persona que lo escribió”, dijo emocionado Carlos Espinoza, estudiante del plantel, con el libro de Zel en sus manos.

Por la tarde del mismo día, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) plantel La Presa, atendieron la visita de Zel Cabrera en la que compartió poemas de su libro La arista que no se toca, galardonado por su calidad poética con el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018.

“La presentación del libro me pareció muy interesante, se puede ver cómo de algo que nos da dolor puedes tratar de hacer algo bueno y hacer cosas por ti mismo, a pesar de que no querías o no creías que podías”, dijo Itaí Becerra, alumna de sexto semestre de Cecyte.

Me parece muy bien que la Feria del Libro salga porque podemos estar más cerca de la cultura, ya que muchas veces no queremos leer, o no lo hacemos, porque decimos ¡Ay no tenemos nada cerca o nos queda todo muy lejos!, el que vaya a diferentes lugares está muy bien, puntualizó la joven.

En ambas presentaciones hubo interés de los estudiantes por adquirir libros de Zel Cabrera y aprovechar para que se los firmara y tomarse la clásica selfie para compartirla en sus redes sociales.

